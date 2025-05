Ryzen 7, 32/512GB, W11Pro: ottimo Mini PC, MAXI SCONTO

NiPoGi E3B è in promozione su Amazon. Se sei finito su questa segnalazione è perché, probabilmente, stai cercando un Mini PC potente e versatile da mettere sulla tua scrivania. L’offerta di oggi fa al caso tuo: tra i punti di forza ci sono il design del case estremamente compatto e il sistema operativo Windows 11 Pro già preinstallato.

NiPoGi E3B: le specifiche del Mini PC

Integra il processore AMD Ryzen 7 5875U con GPU Radeon RX Vega 8 affiancato da 32 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB) e da un SSD M.2 da 512 GB (espandibile fino a 4 TB) per l’archiviazione. A questo si aggiungono i moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, lo slot Ethernet per quella cablata, ben sei porte USB 3.2 Type-A, una USB-C (con uscita video) e il jack audio. Grazie alle uscite HDMI e DisplayPort è possibile collegare fino a un massimo di tre monitor in contemporanea con supporto alla risoluzione 4K. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella descrizione completa.

Devi solo attivare il coupon disponibile in questo momento per sbloccare lo sconto di 90 euro e poter mettere NiPoGi E3B sulla tua scrivania al prezzo di soli 359 euro. Considerando il comparto hardware in dotazione, si tratta di un affare da cogliere al volo.

Il Mini PC è spedito da Amazon con la consegna gratis prevista già entro domani se lo ordini adesso. Il voto medio assegnato dalle centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce è 4,5/5. Nella confezione è incluso un supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo.