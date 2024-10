Safari: Apple vuole introdurre foto e video spaziali

Gli utenti in possesso di Apple Vision Pro saranno presto in grado di visualizzare foto e video spaziali in Safari. Il sito di fotografia PetaPixel ha condotto un’intervista con il product manager della “mela moriscata” Della Huff e il designer Billy Sorrentino durante la quale è emerso per l’appunto Apple intende introdurre la novità in questione sul suo browser.

Apple: foto e video spaziali su Safari entro fine anno

Andando più in dettaglio, entro la fine dell’anno, gli sviluppatori saranno in grado di aggiungere foto e video spaziali ai loro siti Web, che saranno visualizzabili in 3D su Vision Pro.

Foto e video spaziali possono essere acquisiti con iPhone 15 Pro e Pro Max, così come con tutti e quattro i modelli di iPhone 16 e Vision Pro stesso. Da tenere presente che il supporto per le foto spaziali per iPhone 15 Pro arriverà con iOS 18.1, che verrà rilasciato la prossima settimana. Con Vision Pro e visionOS 2, anche le foto esistenti possono avere maggiore profondità.

Al momento, le foto e i video spaziali possono essere visualizzati sul visore di Apple solo quando vengono inviati direttamente tramite Messaggi, email o AirDrop, il che rende difficile vedere i contenuti di altre persone.

Per chi non dispone di Apple Vision Pro, invece, le foto e i video spaziali appariranno come incorporamenti multimediali standard. “Una volta incorporato il contenuto spaziale, le persone che sono su Vision Pro stanno diventando spaziali e le persone che lo stanno solo guardando sul loro laptop lo vedono in due dimensioni”, ha dichiarato Sorrentino.