Safari è davvero il nuovo Internet Explorer?

Nel corso delle ultime ore, su Twitter ha preso il via una diatriba dai toni decisamente nerd che vede coinvolto Safari, il browser di Apple, e coloro che ritengono sia una soluzione ormai vetusta, da rivedere e non all’altezza della concorrenza.

Safari: secondo gli utenti è il peggior browser, ma perché?

Tutto ha avuto inizio qualche giorno fa, quando Jen Simmons, Apple Evangelist e sostenitrice degli sviluppatori del Web Developer Experience team per Safari e il WebKit (il motore di rendering delle pagine alla base del browser), ha scritto in un tweet che tutti nelle sue menzioni continuano a riferirle che Safari è il peggior browser sulla piazza e che, addirittura, può essere etichettato come “il nuovo Internet Explorer”.

La Simmons si è allora vista costretta a chiedere agli utenti di precisare meglio la cosa, andando ad evidenziare bug specifici ed esempi di mancanza di supporto che impedisce l’uso di siti Web e app.

Gli utenti che hanno individuato qualche bug vecchio di anni e non ancora sistemato sono stati quindi esortati a segnalare il tutto tramite l’apposito sito bugs.webkit.org oppure il numero di feedback fornito dal Feedback Assistant di Apple, in modo tale da poter verificare più attentamente a cosa fanno riferimento.

Safari, comunque, ha ricevuto svariate lamentele nel corso degli ultimi anni per bug considerati più o meno gravi, per l’esperienza utente e per la compatibilità con alcuni siti. Le critiche, poi, si sono acutizzate quando lo scorso anno, in occasione della WWDC, Apple ha presentato una riprogettazione del browser che hanno spinto l’azienda a fare immediatamente dietrofront prima del rilascio pubblico di iOS/iPadOS 15 e macOS Monterey.