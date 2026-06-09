Safari genera estensioni da prompt, basta descrivere cosa si vuole

Il tallone d’Achille di Safari sono sempre state le estensioni. Chrome ne ha migliaia, Firefox anche. Safari no, per via dei requisiti di sviluppo stringenti di Apple che scoraggiano molti sviluppatori. La soluzione di Apple non è convincere più sviluppatori a creare estensioni per Safari. È lasciare che lo facciano direttamente gli utenti.

Nella demo, Apple ha mostrato un prompt: Salva e traccia le ricette di cucina dal web. Clicca il pulsante nella barra per vedere le ricette salvate e aggiungere note a ciascuna. Safari ha usato Apple Intelligence per generare un’estensione “Recipe Keeper” che fa esattamente quello, senza scrivere una sola riga di codice. Si descrive cosa si vuole e Safari la costruisce.

Safari crea estensioni personalizzate con Apple Intelligence

Se la funzione mantiene le promesse, risolve il problema delle estensioni di Safari in un modo che nessun browser ha mai fatto prima. Non servono più sviluppatori che creino estensioni per Safari, ogni utente diventa lo sviluppatore delle proprie. Per chi sta costruendo un arsenale di strumenti personali con l’AI, Safari diventa il browser più interessante del gruppo.

Schede organizzate automaticamente

Safari aggiunge anche l’organizzazione automatica delle schede per categoria. Il browser analizza il contenuto delle tab aperte e le raggruppa. Chrome aveva una funzione simile dal 2024, ma sembra sia stata rimossa. Edge raggruppa le schede per rilevanza e Firefox genera nomi per i gruppi con AI.

Password compromesse aggiornate automaticamente

L‘app Password di Apple usa Safari e Apple Intelligence per navigare su un sito, accedere e aggiornare la password compromessa al posto dell’utente. Google aveva annunciato la stessa funzione per Chrome l’anno scorso, ma è disponibile solo su “siti supportati.”

Notifiche su cambiamenti ai siti

“Notify Me” permette di tracciare i cambiamenti su un sito web, ma a differenza degli strumenti terzi che notificano ogni modifica, Apple permette di descrivere il tipo di cambiamento che si cerca, ad esempio il riassortimento di un prodotto o il calo di prezzo. Notifiche solo per ciò che interessa.

L’approccio Apple: meno funzionalità, più selezionate

Chrome, Edge e Firefox hanno aggiunto funzionalità AI a raffica negli ultimi due anni. Safari è rimasto indietro, fino a oggi aveva solo i riassunti delle pagine web tramite Highlights. L’aggiornamento WWDC colma il divario, ma con un approccio diverso: meno strumenti, più curati. Apple sembra aspettare che le funzionalità AI vengano provate prima di integrarle, mentre la concorrenza lancia tutto e corregge dopo.

La generazione di estensioni da semplici prompt è uno strumento che nessun concorrente ha. Se funziona davvero, Safari potrebbe diventare il browser dove ogni estensione è possibile…