Safari: nuova funzionalità Distraction Control

Apple ha rilasciato la quinta beta di iOS 18, iPadOS 18 e macOS 15 Sequoia per gli sviluppatori. In queste versioni preliminari è presente una nuova funzionalità per Safari non precedentemente annunciata. Distraction Control permette agli utenti di rimuovere alcuni elementi della pagina web. Non è tuttavia un ad blocker, quindi non può rimuovere i banner pubblicitari in modo permanente.

Safari elimina le distrazioni

La funzionalità Distraction Control di Safari consente di “pulire” una pagina web, eliminando temporaneamente gli elementi più fastidiosi: pop-up per le preferenze dei cookie, finestre di login, banner per l’iscrizione alle newsletter, video con riproduzione automatica e altri.

Può essere sfruttata anche per nascondere temporaneamente le inserzioni pubblicitarie, ma non è un ad blocker. Le inserzioni verranno nuovamente mostrate se l’utente aggiorna la pagina. Non elimina nemmeno i contenuti dinamici, come viene specificato al primo utilizzo della funzionalità.

La relativa opzione è presente nella barra di ricerca (parte inferiore dello schermo). Toccando l’icona del menu di pagina a sinistra viene aperto un pop-up che include la voce “Hidden Distracting Items“. Quando l’utente tocca un elemento appare il pulsante “Hide” (Nascondi). L’elemento verrà eliminato con un’animazione “schiocco di Thanos”.

Distraction Control funziona solo sul dispositivo in uso. Non supporta la sincronizzazione con altri dispositivi. È possibile ripristinare tutti gli elementi nascosti con l’opzione “Show Hidden Items“. Nel corso dei prossimi giorni dovrebbe essere disponibile anche nelle beta pubbliche dei sistemi operativi.

Le versioni stabili di iOS 18, iPadOS 18 e macOS 15 Sequoia verranno distribuite a settembre, senza le funzionalità di Apple Intelligence.