Safer Internet Day, bambini e i rischi: i dati allarmanti

Il binomio bambini e rete è alquanto delicato e, secondo i dati proposti al pubblico in occasione del Safer Internet Day, i pericoli a cui sono potenzialmente sottoposti sono molteplici.

La ricerca, portata avanti da Kaspersky, è stata effettuata attraverso un sondaggio che ha coinvolto 1.833 bambini italiani, con un’età compresa tra i 5 e i 10 anni. L’analisi è andata a fondo, cercando di capire il rapporto tra uso di dispositivi tecnologici e comportamento dei minori.

Tra i dati più interessanti, vi è quello che dimostra come il 74% degli intervistati utilizza smartphone e tablet regolarmente, preferendo gli stessi ad altri tipi di giochi. Se questo dato, di per sé, non è poi così preoccupante, sono di ben altro tenore gli altri.

Il 36% degli intervistati (più di un bambino su tre) ha ricevuto messaggi da sconosciuti con tanto di sfide potenzialmente pericolose. Il 40% invece, è pronto a fornire informazioni private ad amici conosciuti online senza alcun tipo di problema.

D’altro canto, sempre Kaspersky, offre dei sistemi avanzati che offrono una buona base di sicurezza quando a navigare online sono minorenni.

