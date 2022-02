Safer Internet Day: Norton 360 Deluxe con sconto del 63%

Oggi si celebra il 19esimo Safer Internet Day, istituto dalla Commissione europea nel 2004 per sensibilizzare gli utenti sui pericoli di Internet. Le varie iniziative riguardano principalmente fenomeni recenti, come cyberbullismo e sexting, ma anche la protezione dei dati personali da attacchi informatici. Per evitare rischi è sempre consigliato l’uso di una soluzione di sicurezza. Grazie alla promozione in corso è possibile sottoscrivere l’abbonamento per un anno a Norton 360 Deluxe con uno sconto del 63%.

Norton 360 Deluxe per il Safer Internet Day

Norton 360 Deluxe è una delle versioni più complete tra quelle offerte dalla software house californiana. Può essere installata su un numero massimo di cinque dispositivi (PC, Mac, smartphone e tablet) ed è quindi compatibile con Windows, macOS, Android e iOS. Il componente principale della suite è ovviamente il famoso antivirus che garantisce la protezione contro qualsiasi minaccia informatica (ransomware inclusi), anche recente, grazie all’intelligenza artificiale.

Molto utile è il firewall bidirezionale (PC e Mac) che monitora il traffico in entrata e uscita, bloccando intrusioni e connessioni verso server remoti. Indispensabile il password manager che permette di conservare le credenziali di login e generare sequenze complesse. Altrettanto utile la Secure VPN che nasconde l’indirizzo IP del dispositivo e usa la crittografia per proteggere il traffico.

La protezione minori consente ai genitori di controllare le attività online dei figli, mentre SafeCam per PC blocca gli spyware che tentano di accedere alla webcam. Infine, il tool Dark Web Monitoring verifica se i dati personali sono finiti nel dark web.

Sfruttando l’offerta attuale è possibile sottoscrivere l’abbonamento per un anno a 34,99 euro (sconto del 63%). Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 60 giorni.