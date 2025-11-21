Saily: attiva la tua eSIM e ottieni un credito extra del 10% per il Black Friday

Finalmente puoi viaggiare ovunque senza pensare al roaming, alle SIM locali o a configurazioni complicate: con Saily attivi la eSIM e sei subito online. Puoi scegliere il tuo piano dati per oltre 200 destinazioni e installarlo in pochi tocchi direttamente dallo smartphone, senza stress e senza code nei negozi locali.

Nei piani da 10 GB hai anche NordVPN inclusa, così puoi navigare in sicurezza anche su Wi-Fi pubblici, aeroporti e hotel.

E con l’offerta Black Friday c’è un vantaggio in più: acquistando un voucher Saily ricevi automaticamente un credito extra del 10%, perfetto per risparmiare sui prossimi viaggi.

Più di 200 destinazioni e una sola eSIM

Uno dei punti forti di Saily è la flessibilità: basta un’unica eSIM per aggiungere nuove destinazioni ogni volta che ne hai bisogno. Dall’app puoi scegliere piani dedicati a singoli Paesi, soluzioni regionali o opzioni globali. Le destinazioni più richieste includono Stati Uniti, Thailandia, India, Maldive e Brasile. L’attivazione è automatica all’arrivo oppure entro 30 giorni dall’acquisto, così hai tutto pronto prima di partire. I piani Ultra aggiungono funzioni extra come posizioni virtuali e protezioni di sicurezza avanzate.

Prezzi chiari, NordVPN inclusa e bonus Black Friday

Oltre alla comodità, Saily punta su trasparenza e sicurezza. I piani da 10 GB in su includono gratuitamente NordVPN, utile per navigare in tranquillità su reti pubbliche di hotel, aeroporti o coworking. L’app invia anche un avviso quando superi l’80% del traffico, così puoi evitare di rimanere senza giga nel momento sbagliato. Con l’offerta Black Friday, acquistando un voucher hai subito un 10% di credito extra da usare per i prossimi viaggi: un modo semplice per risparmiare se ti muovi spesso.

Installazione immediata e assistenza sempre disponibile

Configurare la eSIM richiede pochissimi passaggi direttamente dallo smartphone: non devi inserire nulla fisicamente né aspettare attivazioni manuali. Saily è compatibile con i principali modelli recenti di Apple, Samsung e Google. Per qualsiasi problema, la chat di supporto è disponibile 24/7, una sicurezza utile quando viaggi in fusi orari diversi. La tecnologia eSIM elimina anche rifiuti plastici e metalli rari, rendendo la scelta più sostenibile rispetto alle SIM tradizionali. Per conoscere l’offerta completa di Saily eSIM clicca qui.