Saily: attiva la tua eSIM e ottieni un credito extra del 10% per il Black Friday

Finalmente puoi viaggiare ovunque senza pensare al roaming, alle SIM locali o a configurazioni complicate: con Saily attivi la eSIM e sei subito online. Puoi scegliere il tuo piano dati per oltre 200 destinazioni e installarlo in pochi tocchi direttamente dallo smartphone, senza stress e senza code nei negozi locali.
Nei piani da 10 GB hai anche NordVPN inclusa, così puoi navigare in sicurezza anche su Wi-Fi pubblici, aeroporti e hotel.
E con l’offerta Black Friday c’è un vantaggio in più: acquistando un voucher Saily ricevi automaticamente un credito extra del 10%, perfetto per risparmiare sui prossimi viaggi.

Più di 200 destinazioni e una sola eSIM

Uno dei punti forti di Saily è la flessibilità: basta un’unica eSIM per aggiungere nuove destinazioni ogni volta che ne hai bisogno. Dall’app puoi scegliere piani dedicati a singoli Paesi, soluzioni regionali o opzioni globali. Le destinazioni più richieste includono Stati Uniti, Thailandia, India, Maldive e Brasile. L’attivazione è automatica all’arrivo oppure entro 30 giorni dall’acquisto, così hai tutto pronto prima di partire. I piani Ultra aggiungono funzioni extra come posizioni virtuali e protezioni di sicurezza avanzate.

Prezzi chiari, NordVPN inclusa e bonus Black Friday

Oltre alla comodità, Saily punta su trasparenza e sicurezza. I piani da 10 GB in su includono gratuitamente NordVPN, utile per navigare in tranquillità su reti pubbliche di hotel, aeroporti o coworking. L’app invia anche un avviso quando superi l’80% del traffico, così puoi evitare di rimanere senza giga nel momento sbagliato. Con l’offerta Black Friday, acquistando un voucher hai subito un 10% di credito extra da usare per i prossimi viaggi: un modo semplice per risparmiare se ti muovi spesso.

Installazione immediata e assistenza sempre disponibile

Configurare la eSIM richiede pochissimi passaggi direttamente dallo smartphone: non devi inserire nulla fisicamente né aspettare attivazioni manuali. Saily è compatibile con i principali modelli recenti di Apple, Samsung e Google. Per qualsiasi problema, la chat di supporto è disponibile 24/7, una sicurezza utile quando viaggi in fusi orari diversi. La tecnologia eSIM elimina anche rifiuti plastici e metalli rari, rendendo la scelta più sostenibile rispetto alle SIM tradizionali. Per conoscere l’offerta completa di Saily eSIM clicca qui.

Pubblicato il 21 nov 2025

Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
21 nov 2025
