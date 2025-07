Saily è l'eSIM perfetta per viaggiare in estate all'estero

Se per la tua estate stai preparando un viaggio all’estero e non vuoi considerare costi assurdi per il roaming, o la possibilità di acquistare una SIM locale non appena sarai arrivato a destinazione, la tua soluzione è Saily. Questa applicazione ti permette di avere tutte le eSIM che vuoi, con piani giga personalizzati per tutti i paesi disponibili con una connessione mobile sicura e veloce ovunque ti trovi.

Come funziona? Resterai stupito: immagina di atterrare in un altro Paese e avere la connessione pronta all’istante, senza dover cercare Wi-Fi, SIM locali o perdere tempo. Esatto, funziona proprio così: scegli il piano quando ancora ti trovi in Italia, lo attivi e non appena sarai giunto a destinazione potrai subito iniziare a utilizzarlo. Lo stesso discorso se visiti più nazioni: potrai aggiungerne di nuove ogni volta che vuoi direttamente dall’app, senza installare altre eSIM.

Avrai il pieno controllo dei tuoi giga, grazie alle notifiche che ti avvisano quando stai per finire i dati, e un’assistenza via chat attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ovunque tu sia nel mondo pronta a darti una mano nel caso dovessi averne bisogno.

Saily ti offre piani regionali e globali in oltre 200 destinazioni, così puoi personalizzare la tua offerta a seconda del viaggio. Niente sprechi, tutto super flessibile e chiaro. L’app perfetta per restare connessi e risparmiare durante le vacanze: scarica Saily adesso.