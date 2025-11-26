 Saily: eSIM globali e NordVPN inclusa per il Black Friday
Saily lancia il Black Friday con eSIM globali economiche, voucher con credito extra e NordVPN inclusa nei piani da 10 GB: una soluzione completa per viaggiare connessi e sicuri.
Tecnologia Mobile
Stai cercando un modo per restare online all’estero senza spendere una fortuna? Il Black Friday di Saily rende la connessione in viaggio semplice ed economica: eSIM valide in oltre 200 Paesi e, acquistando un piano da 10 GB o superiore, Saily include anche un abbonamento NordVPN per proteggere sicurezza e privacy. La combinazione tra eSIM e VPN garantisce un pacchetto completo per lavorare, comunicare e muoversi all’estero senza rischi né costi imprevisti. Inoltre, i voucher con un extra credito del 10% permettono di abbassare ulteriormente il prezzo dei piani nelle destinazioni più richieste.

Attiva la tua eSim con Saily

Piani per ogni destinazione: oltre 200 Paesi supportati

Saily offre piani locali, regionali e globali con prezzi competitivi per tutte le principali destinazioni di viaggio tra cui  Tailandia (da 2,99 USD) India (da 3,99 USD), Maldive (da 14,99 USD) e Brasile (da 3,99 USD). Inoltre è disponibile un Piano Ultra, disponibile in diverse aree geografiche, che permette di accedere a reti ad alta velocità con una singola eSIM. L’app mostra piani aggiornati per ogni Paese, semplificando la scelta di chi deve viaggiare in più destinazioni consecutive senza acquistare nuove SIM fisiche.

eSIM unica, installazione rapida e assistenza 24/7

Una delle caratteristiche distintive di Saily è la possibilità di usare un’unica eSIM per tutte le destinazioni supportate, aggiungendo nuovi Paesi direttamente dall’app. L’attivazione richiede pochi tocchi e può essere completata prima del viaggio, con attivazione automatica all’arrivo o entro 30 giorni dall’acquisto. Rispetto alle SIM fisiche, non sono necessari negozi locali, documenti o interventi manuali sul dispositivo. L’assistenza è attiva tramite chat 24/7, una funzione essenziale per chi affronta itinerari complessi o cambi di Paese frequenti durante una stessa trasferta.

Funzioni avanzate, sicurezza e recensioni positive

Oltre alla connettività, Saily integra funzioni di sicurezza come blocco URL dannosi, risparmio dati tramite ad-blocking e accesso a oltre 115 posizioni virtuali. Il confronto con competitor come Airalo, Holafly, Nomad e Ubigi evidenzia la maggiore completezza del servizio, soprattutto sul fronte della protezione online. Per conoscere l’offerta completa di Saily clicca qui.

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 nov 2025

26 nov 2025
