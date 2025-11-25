Saily eSIM: la "combo" viaggio perfetta, con 10GB hai NordVPN in regalo

Le eSIM di Saily sono la soluzione perfetta e conveniente per restare connessi a internet durante i tuoi viaggi intorno al mondo. In questo modo potrai continuare a navigare senza dover dipendere da reti WiFi o SIM locali e soprattutto senza affidarti al roaming internazionale che può essere molto costoso. Per iniziare ti basterà scaricare l’app di Saily e configurarla, ora con un ulteriore incentivo: ti basterà scegliere un piano da 10GB o più per ricevere in regalo un mese di NordVPN.

L’installazione è semplice e velocissima. Dopo aver scaricato l’applicazione sul tuo smartphone, dovrai solo scegliere il piano dati per la tua destinazione. Sei libero di scegliere non solo paesi singoli, ma anche intere aree regionali se non addirittura globali. A quel punto, dovrai configurare la tua eSIM seguendo le istruzioni a schermo e, una volta arrivato, avrai subito una connessione internet veloce e sicura.

Tra i tanti vantaggi a tua disposizione potrai contare su un’assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, via chat, sempre disponibile per risolvere ogni esigenza. La tua eSIM sarà valida per tutti i paesi e non dovrai ogni volta configurarne un’altra: ti basterà aggiungere nuove destinazioni direttamente dall’app. In più, riceverai un avviso di utilizzo dati per non rischiare di rimanere senza all’improvviso.

Infine, come detto, acquistando un piano da almeno 10GB riceverai un voucher per attivare un mese di NordVPN, così da avere un pacchetto completo di protezione.