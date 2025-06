Saily eSIM, naviga all'estero senza costi extra: 30% di sconto con il codice ESCLUSIVO

Dimentica i costi esorbitanti del roaming internazionale con Saily: l’eSIM, dai creatori di NordVPN, per restare sempre connessi in viaggio, ovunque ti trovi. E ora, grazie al codice promo esclusivo riservato ai nostri lettori i nuovi utenti che decidono di attivare il servizio riceveranno il 30% di sconto immediato: basta inserire il codice BLAZE30 in fase di sottoscrizione!

Perché scegliere Saily: tutti i vantaggi in tasca

Saily è la soluzione definitiva per chi desidera connettersi a Internet ovunque, senza il pensiero del roaming. Grazie alla tecnologia eSIM, potrai attivare un piano dati in pochi tocchi e iniziare a navigare all’arrivo, senza bisogno di acquistare una nuova scheda fisica.

I piani sono disponibili in oltre 200 destinazioni – dalla Turchia agli Stati Uniti, passando per Giappone e Francia – e partono da prezzi abbordabilissimi: si parla di 2,99 dollari. Ma l’eSIM di Saily non ti fa solo risparmiare: offre anche una serie di vantaggi che non troverai altrove. Tra questi, ti segnaliamo:

Connessione istantanea a ll’arrivo: il piano dati si attiva automaticamente, oppure entro 30 giorni;

ll’arrivo: il piano dati si attiva automaticamente, oppure entro 30 giorni; Assistenza 24/7 via chat per ogni evenienza in viaggio;

via chat per ogni evenienza in viaggio; Una sola eSIM per tutte le destinazioni: puoi aggiungere nuovi Paesi direttamente dall’app;

per tutte le destinazioni: puoi aggiungere nuovi Paesi direttamente dall’app; Notifiche intelligenti sul consumo dati: verrai avvisato al raggiungimento dell’80%;

intelligenti sul consumo dati: verrai avvisato al raggiungimento dell’80%; Ampia scelta tra piani regionali e globali, pensati per ogni tipo di viaggio.

Solo per l’Italia: sconto esclusivo con il codice BLAZE30

Configurare l’eSIM è facilissimo: scegli il piano, scarica l’app Saily e in pochi tocchi sei pronto a partire. Ricorda però di verificare che il tuo smartphone sia compatibile con la tecnologia eSIM, prima di acquistare un piano.

Per i nostri lettori, è disponibile un codice promo esclusivo che ti permetterà, se sei un nuovo utente, di ottenere il 30% di sconto sui piani eSIM di Saily, inserendo il codice BLAZE30 in fase di acquisto. Se hai già pianificando le vacanze e vuoi risolvere una volta per tutte i problemi di connessioni, quindi, affidati a Saily e risparmia ora il 30% grazie al nostro codice promo esclusivo.