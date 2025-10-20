 Saily eSIM, viaggia senza costi di roaming e ricevi il 15% di cashback
È attiva una nuova promozione Saily: ricevi il 15% di cashback sui piani eSIM da 10 GB o più. Parti verso oltre 200 destinazioni da 2,99 dollari.
Se stai per partire per un viaggio all’estero, specialmente se extra europeo, questa è l’offerta da non perdere: l’eSIM Saily ti permette, per un periodo limitato, di ricevere il 15% di cashback sui piani da 10 GB o più.

Acquista ora la tua eSIM Saily

Una sola eSIM per tutti i tuoi viaggi

Saily propone piani per oltre 200 destinazioni, da quelle più popolari alle più remote. Tra i piani più economici ci sono India, Pakistan, Serbia, Sri Lanka ed Emirati Arabi Uniti da 3,99 dollari e Tailandia da 2,99 dollari. Tutti sono disponibili da un’unica app.

Per attivare il tuo piano, non dovrai far altro che installare l’applicazione sul tuo dispositivo e aggiungere una nuova destinazione, senza dover scaricare una nuova eSIM (dopo la prima installazione). Il processo è istantaneo: zero attese, appena acquistato il piano sarà già fruibile. Se sei ancora in Italia, si attiverà entro 30 giorni oppure automaticamente al tuo arrivo.

Scarica l’app Saily e connettiti subito

Tra gli altri vantaggi inclusi, segnaliamo gli avvisi automatici che ti segnalano quando hai raggiunto l’80% del traffico dati, l’assistenza via chat 24 ore su 24 e la configurazione estremamente semplice. Così facendo, eviterai qualsiasi costo di roaming e navighi sempre ad alta velocità, per restare in contatto con famigliari, amici e social.

Ora c’è una promozione attiva: acquistando un piano da 10 GB o più, moltiplicherai per cinque i tuoi crediti. Significa che riceverai il 15% di cashback, da utilizzare per futuri acquisti. Con Saily puoi viaggiare in tranquillità e con la sicurezza di una connessione sempre stabile: attiva subito la tua nuova eSIM.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 ott 2025

Eleonora Busi
Pubblicato il
20 ott 2025
