Saily eSIM, viaggia senza costi di roaming e ricevi il 15% di cashback

Se stai per partire per un viaggio all’estero, specialmente se extra europeo, questa è l’offerta da non perdere: l’eSIM Saily ti permette, per un periodo limitato, di ricevere il 15% di cashback sui piani da 10 GB o più.

Una sola eSIM per tutti i tuoi viaggi

Saily propone piani per oltre 200 destinazioni, da quelle più popolari alle più remote. Tra i piani più economici ci sono India, Pakistan, Serbia, Sri Lanka ed Emirati Arabi Uniti da 3,99 dollari e Tailandia da 2,99 dollari. Tutti sono disponibili da un’unica app.

Per attivare il tuo piano, non dovrai far altro che installare l’applicazione sul tuo dispositivo e aggiungere una nuova destinazione, senza dover scaricare una nuova eSIM (dopo la prima installazione). Il processo è istantaneo: zero attese, appena acquistato il piano sarà già fruibile. Se sei ancora in Italia, si attiverà entro 30 giorni oppure automaticamente al tuo arrivo.

Tra gli altri vantaggi inclusi, segnaliamo gli avvisi automatici che ti segnalano quando hai raggiunto l’80% del traffico dati, l’assistenza via chat 24 ore su 24 e la configurazione estremamente semplice. Così facendo, eviterai qualsiasi costo di roaming e navighi sempre ad alta velocità, per restare in contatto con famigliari, amici e social.

Ora c’è una promozione attiva: acquistando un piano da 10 GB o più, moltiplicherai per cinque i tuoi crediti. Significa che riceverai il 15% di cashback, da utilizzare per futuri acquisti. Con Saily puoi viaggiare in tranquillità e con la sicurezza di una connessione sempre stabile: attiva subito la tua nuova eSIM.