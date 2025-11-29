Saily ha la combo di viaggio perfetta: NordVPN in regalo con un piano eSIM da 10 Giga

Fino al 15 dicembre Saily offre NordVPN in regalo agli utenti che sottoscrivono un piano eSIM da almeno 10 Giga, indipendentemente dalla destinazione scelta. Una combo di viaggio perfetta per quanti hanno in programma una vacanza all’estero nel breve periodo, dato che permette loro di unire il vantaggio di un piano eSIM internazionale con quello del servizio di rete privata virtuale.
A seconda del numero del piano dati scelto, si ottiene un diverso account del celebre provider VPN. Lo schema è il seguente:
- 1 piano NordVPN Base da 1 mese per i piani dati da 10 Giga
- 1 piano NordVPN Plus da 1 mese per i piani dati da 20 Giga
- 1 piano NordVPN Ultimate da 1 mese per i piani dati illimitati
Dopo aver acquistato il piano eSIM Saily desiderato, si riceverà il regalo direttamente via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica selezionato al momento della registrazione di un nuovo account Saily. L’e-mail conterrà anche le istruzioni per riscattare il premio. A proposito dell’attivazione di quest’ultimo, il regolamento informa che si deve procedere entro e non oltre il 31 maggio 2026.
Sempre il testo del regolamento chiarisce inoltre che a ogni persona spetta non più di un regalo. Tutti coloro che cercano di inserirne più di uno, magari tramite indirizzi e-mail o account diversi, verranno in automatico squalificati.
Tra le destinazioni di viaggio più popolari di Saily figurano al momento gli Emirati Arabi Uniti, le Maldive, l’India, la Thailandia e il Brasile. La scelta del piano eSIM avviene in pochi minuti tramite la pagina dedicata del portale Saily.
Riguardo a ciò, aggiungiamo soltanto che per il primo acquisto è possibile sfruttare il codice promo TRYSAILY5, che consente di riscattare un extra sconto del 5% in carrello.