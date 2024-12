Saily: innovazioni per sicurezza e dati! Sconto 15% con il codice

Saily, il servizio di Nord Security che mette a disposizione una eSIM utile per navigare da ogni angolo del mondo, oggi propone un affare da cogliere al volo se stai per metterti in viaggio, magari in vista delle vacanze di Natale. Si tratta dell’offerta con 5 GB di dati gratis per l’accesso a siti e app mentre ti trovi all’estero. Inoltre, se inserisci il codice SECURITY15 in fase di attivazione, ottieni uno sconto del 15%. Non è tutto, perché a rendere la promozione ancora più conveniente c’è il lancio di nuove funzionalità.

Più sicurezza per Saily, GB gratis e codice sconto

Nello specifico, sono innovazioni riguardanti la sicurezza e il risparmio dati. Grazie a un aggiornamento della tecnologia impiegata, il traffico può essere fatto transitare dai server di NordVPN (altro servizio gestito da Nord Security) così da mascherare la propria posizione, ottenendo un indirizzo IP proveniente da un paese diverso, senza alcuna spesa aggiuntiva. Allo stesso modo, cambiare la geolocalizzazione permette di aggirare eventuali limitazioni o censure, mentre il blocco delle pubblicità e dei tracker, oltre a evitare fastidi, riduce fino al 21% i dati consumati. Per saperne di più, visita il sito ufficiale.

Il lancio delle novità appena descritte conferma il costante impegno di Nord Security finalizzato a migliorare la qualità e l’affidabilità degli strumenti proposti. Non è un caso che la sua Virtual Private Network sia una delle più apprezzate e utilizzate dagli utenti.

In conclusione, facciamo un riepilogo di quanto offerto da Saily con la promozione in corso. Ci sono 5 GB di dati gratis per navigare quando ti trovi all’estero, senza dover fare i conti con le spese legate al roaming. E, grazie al codice SECURITY15 da inserire durante l’attivazione della eSIM, hai diritto a uno sconto del 15% sulla formula scelta.