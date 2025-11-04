 Saily: l’eSIM di NordVPN per oltre 200 destinazioni
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Saily: l’eSIM di NordVPN per oltre 200 destinazioni

Con Saily, l’eSIM dei creatori di NordVPN, viaggi connesso in oltre 200 Paesi. Piani da 2,99 $, niente roaming e fino al 15% di cashback.
Saily: l’eSIM di NordVPN per oltre 200 destinazioni
Tecnologia Mobile Wifi
Con Saily, l’eSIM dei creatori di NordVPN, viaggi connesso in oltre 200 Paesi. Piani da 2,99 $, niente roaming e fino al 15% di cashback.

Che tu stia partendo per un viaggio di lavoro negli Stati Uniti, un weekend alle Maldive o un tour in Asia, restare connessi è una necessità. Ma tra SIM locali, costi di roaming e piani dati poco chiari, la connessione può trasformarsi in una delle voci di spesa più frustranti del viaggio. Saily nasce per eliminare proprio questa complessità: una eSIM economica e immediata, che ti permette di accedere a Internet in oltre 200 Paesi con un solo tocco. Con Saily, la nuova eSIM sviluppata dai creatori di NordVPN, puoi connetterti ovunque con pochi tocchi sullo smartphone. Basta scaricare l’app, scegliere il piano dati e la connessione si attiva automaticamente al tuo arrivo. Nessuna attesa, nessun costo di roaming, nessuna SIM da sostituire.

Attiva la tua eSim con Saily

Prezzi trasparenti, piani flessibili e cashback fino al 15%

Le tariffe di Saily partono da 2,99 $ per la Thailandia, 3,99 $ per India, Emirati Arabi, Brasile o Serbia, fino a 14,99 $ per le Maldive. Inoltre, per chi acquista per la prima volta, è previsto un 5% di sconto con coupon e un cashback fino al 15% in crediti Saily, da riutilizzare nei viaggi successivi. Una soluzione economica, ecologica e immediata, pensata per chi si muove spesso tra più Paesi.

Un’unica eSIM per tutti i tuoi viaggi

A differenza di altri operatori, con Saily basta una sola eSIM per gestire tutti i Paesi. Aggiungi nuove destinazioni direttamente dall’app, senza dover reinstallare nulla. La connessione è istantanea, il supporto è disponibile 24 ore su 24, e grazie alla funzione di avviso consumo dati, non rischi mai di restare offline. In più, Saily include funzionalità di sicurezza e risparmio dati, come il blocco degli annunci e degli URL dannosi, ereditate dall’esperienza di NordVPN.

Facile da installare

Attivare la tua eSIM richiede meno di due minuti: scegli la destinazione, installa il profilo sull’app Saily e il piano parte automaticamente quando arrivi o entro 30 giorni dall’acquisto. Nessuna carta, nessun negozio, nessun rifiuto plastico. Solo connessione pulita, sicura e sostenibile. Per conoscere l’offerta completa di Saily clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

REDMAGIC 11 Pro: il gaming phone arriva in Italia

REDMAGIC 11 Pro: il gaming phone arriva in Italia
Apple Watch Series 11 a soli 419€ è un AFFARE su Amazon

Apple Watch Series 11 a soli 419€ è un AFFARE su Amazon
Super Fibra: l’offerta WindTre con 12 mesi di Amazon Prime

Super Fibra: l’offerta WindTre con 12 mesi di Amazon Prime
Perché tutti stanno correndo a prenderlo: Google Pixel 9 crolla di prezzo

Perché tutti stanno correndo a prenderlo: Google Pixel 9 crolla di prezzo
REDMAGIC 11 Pro: il gaming phone arriva in Italia

REDMAGIC 11 Pro: il gaming phone arriva in Italia
Apple Watch Series 11 a soli 419€ è un AFFARE su Amazon

Apple Watch Series 11 a soli 419€ è un AFFARE su Amazon
Super Fibra: l’offerta WindTre con 12 mesi di Amazon Prime

Super Fibra: l’offerta WindTre con 12 mesi di Amazon Prime
Perché tutti stanno correndo a prenderlo: Google Pixel 9 crolla di prezzo

Perché tutti stanno correndo a prenderlo: Google Pixel 9 crolla di prezzo
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
4 nov 2025
Link copiato negli appunti