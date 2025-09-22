Saily: l'eSIM per avere internet all'estero ti regala 1 mese di NordVPN

Oggi provare l’eSIM di Saily è ancora più conveniente. Il servizio che ti permette di avere internet ovunque in oltre 200 destinazioni, senza dover cambiare fisicamente SIM locali o dover pagare costosissimi roaming adesso aggiunge una combo niente male: un mese di NordVPN, la VPN più popolare con cui navigare in maniera sicura e in anonimato.

Prima di spiegarti nel dettaglio l’offerta, ricordiamo innanzitutto cos’è Saily: con questo servizio potrai avere un’unica SIM virtuale da installare sul tuo smartphone per sfruttare piani giga flessibili e convenienti in oltre 200 destinazioni internazionali. Il piano dati si attiva automaticamente appena raggiungi la destinazione, permettendoti di navigare subito con un avviso che ti informa quando avrai superato l’80% del traffico disponibile.

A tua disposizione ci sarà un’assistenza attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a qualsiasi fuso orario. Potrai scegliere tra piani regionali e globali così da avere la soluzione più adatta al tuo itinerario, con tariffe trasparenti e senza costi di roaming.

Infine, torniamo all’offerta: acquistando un piano da 10 GB o più ricevi in regalo NordVPN, così potrai provare per 30 giorni la piattaforma con cui navigare in sicurezza anche su reti WiFi pubbliche.