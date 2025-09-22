 Saily: l'eSIM per avere internet all'estero ti regala 1 mese di NordVPN
Saily: l'eSIM per avere internet all'estero ti regala 1 mese di NordVPN

Acquistando un piano dati Saily da almeno 10GB potrai provare gratis per un mese NordVPN. Scopri l'offerta.
Saily: l'eSIM per avere internet all'estero ti regala 1 mese di NordVPN
Acquistando un piano dati Saily da almeno 10GB potrai provare gratis per un mese NordVPN. Scopri l'offerta.

Oggi provare l’eSIM di Saily è ancora più conveniente. Il servizio che ti permette di avere internet ovunque in oltre 200 destinazioni, senza dover cambiare fisicamente SIM locali o dover pagare costosissimi roaming adesso aggiunge una combo niente male: un mese di NordVPN, la VPN più popolare con cui navigare in maniera sicura e in anonimato.

Scarica Saily e attiva l’offerta

Prima di spiegarti nel dettaglio l’offerta, ricordiamo innanzitutto cos’è Saily: con questo servizio potrai avere un’unica SIM virtuale da installare sul tuo smartphone per sfruttare piani giga flessibili e convenienti in oltre 200 destinazioni internazionali. Il piano dati si attiva automaticamente appena raggiungi la destinazione, permettendoti di navigare subito con un avviso che ti informa quando avrai superato l’80% del traffico disponibile.

A tua disposizione ci sarà un’assistenza attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a qualsiasi fuso orario. Potrai scegliere tra piani regionali e globali così da avere la soluzione più adatta al tuo itinerario, con tariffe trasparenti e senza costi di roaming.

Scarica Saily e attiva l’offerta

Infine, torniamo all’offerta: acquistando un piano da 10 GB o più ricevi in regalo NordVPN, così potrai provare per 30 giorni la piattaforma con cui navigare in sicurezza anche su reti WiFi pubbliche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 set 2025

Giovanni Ferlazzo
22 set 2025
