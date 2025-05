Saily: offerte mobile flessibili e convenienti

Dai creatori di NordVPN arriva Saily, la soluzione ideale per chi viaggia e ha bisogno di restare sempre connesso. L’azienda propone piani dati eSIM internazionali estremamente flessibili e convenienti, perfetti per evitare i salassi del roaming. Con Saily è possibile acquistare piani per oltre 200 destinazioni globali, attivarli in pochi tocchi e usufruire di un’assistenza clienti disponibile 24/7.

Dettagli e vantaggi: perché scegliere Saily

Saily non è solo una soluzione alternativa ai classici operatori mobili, ma un modo completamente nuovo di concepire la connettività in viaggio. Le eSIM offerte permettono di collegarsi istantaneamente non appena si arriva a destinazione, eliminando i tempi morti e le complicazioni. L’app Saily consente inoltre di gestire tutto in modo centralizzato: basta un solo profilo eSIM per aggiungere nuove nazioni, senza bisogno di installazioni multiple.

Tra le funzionalità più apprezzate, troviamo:

Assistenza 24/7 in chat, pronta ad aiutarti in qualsiasi momento;

in chat, pronta ad aiutarti in qualsiasi momento; Avviso sull’uso dati quando superi l’80% del traffico disponibile;

quando superi l’80% del traffico disponibile; Zero costi di roaming : risparmia mentre resti connesso;

: risparmia mentre resti connesso; Piani dati da soli 2,99 dollari , come nel caso della Thailandia;

, come nel caso della Thailandia; Copertura in oltre 200 Paesi, dai più visitati come Francia e Stati Uniti, a destinazioni meno comuni.

Anche l’installazione della eSIM è semplice: basta scegliere il piano, in base ala tua destinazione, scaricare l’app Saily e configurare l’eSIM (attenzione: verifica di avere un dispositivo compatibile con questa tecnologia!). La connessione si attiverà automaticamente all’arrivo, oppure entro 30 giorni dall’acquisto.

Con Saily, puoi finalmente dire addio alle tariffe elevate legate al roaming. I piani dati economici e l’attivazione istantanea rendono l’esperienza di viaggio molto più fluida e senza stress. Che tu stia pianificando un viaggio in Giappone o negli Stati Uniti, potrai contare su una connessione stabile e gestibile in ogni momento dall’app.

Prima di partire, attiva l’eSIM Saily per avere internet sempre e ovunque, a costi contenuti. Acquista il tuo piano in pochissimi minuti online!