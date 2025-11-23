 Saily regala 1 mese di NordVPN: ecco come funziona l'offerta
I dettagli della promozione valida per la settimana del Black Friday disponibile sul sito ufficiale della compagnia.
Saily regala 1 mese di NordVPN: ecco come funziona l'offerta
Telecomunicazioni
Tra le offerte più interessanti per chi ha programmato una vacanza fuori dall’Europa a fine anno segnaliamo quella del fornitore di eSIM internazionali Saily, che propone 1 mese di NordVPN in regalo. Per riscattare il premio occorre attivare un piano eSIM della destinazione desiderata da almeno 10 Giga.

NordVPN, per chi non lo sapesse, è un servizio di rete privata virtuale che permette di connettersi alla rete Internet in modo sicuro. Si rivela molto utile anche all’estero, dal momento che neutralizza i rischi legati al Wi-Fi pubblico di hotel, aeroporti e ristoranti, oltre ad andare a sbloccare la visione di tutti quei contenuti streaming che fuori dall’Italia vengono bloccati a causa delle restrizioni geografiche.

nordvpn piani in regalo con saily

Come ricevere 1 mese di NordVPN in regalo con Saily

L’iniziativa di Saily prevede l’acquisto di un piano da almeno 10 Giga di qualunque destinazione. Maggiore poi è il traffico dati associato al piano, migliore sarà anche il piano NordVPN in regalo. Di seguito un breve riepilogo per capire meglio l’offerta:

  • 1 mese di NordVPN Base con un piano dati eSIM da 10 Giga
  • 1 mese di NordVPN Plus con un piano dati eSIM da 20 Giga
  • 1 mese di NordVPN Ultimate con un piano dati eSIM illimitato

Il regolamento chiarisce che ogni partecipante non può ricevere più di un regalo, di conseguenza chiunque cerchi di aggirare il vincolo con un account o un indirizzo di posta elettronica diversi verrà in automatico squalificato. Saily conferma inoltre che invierà il premio via e-mail subito dopo l’acquisto del piano eSIM, con le istruzioni dettagliate per riscattarlo.

Ricordiamo infine le principali differenze tra i piani Base, Plus e Ultimate: il piano Base include lo stesso servizio VPN degli altri piani, inserendo anche il blocco ai siti web fraudolenti; con il piano Plus si acquisisce lo strumento anti-malware Threat Protection Pro e un gestore di password affidabile; infine il piano Ultimate include in aggiunta uno spazio di archiviazione cloud crittografato da 1TB e una copertura assicurativa fino a 5.000 euro contro i furti d’identità online e le truffe informatiche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 nov 2025

Federico Pisanu
