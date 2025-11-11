Saily sconta tutti i piani eSIM del 5% in carrello

Il fornitore di eSIM internazionale Saily propone il 5% di extra sconto in carrello su tutti i piani, indipendentemente dalla destinazione scelta. Per beneficiare dello sconto aggiuntivo occorre aggiungere il codice coupon TRYSAILY5 prima di completare il pagamento, utilizzando il bottone “Hai un codice sconto” presente nella sezione “Riepilogo dell’ordine”.
Ecco i passaggi da seguire:
- Collegarsi alla pagina iniziale di Saily.
- Scegliere il Paese in cui si è diretti.
- Selezionare uno dei piani eSIM disponibili.
- Cliccare su “Procedi con il pagamento”.
- Pigiare su “Hai un codice sconto” e inserire il coupon TRYSAILY5.
Il sistema riconoscerà in automatico lo sconto, modificando di conseguenza l’importo finale.
Nell’esempio qui sopra abbiamo selezionato come Paese gli Emirati Arabi Uniti, in previsione di una vacanza a Dubai per le festività di fine anno. Dopo aver scelto il piano eSIM da 10 Giga, soluzione ideale per un viaggio di una settimana o dieci giorni, abbiamo inserito il codice sconto TRYSAILY5, beneficiando in automatico di uno sconto di 1 dollaro netto su 19,99 dollari.
Sotto la voce in grassetto “Totale” c’è un’altra voce denominata “Crediti Saily”: i crediti Saily non sono altro che un cashback utilizzabile per ottenere uno sconto sull’acquisto di un prossimo piano. Tornando all’esempio qui sopra, per il piano eSIM da 10 Giga degli Emirati Arabi Uniti abbiamo ricevuto un cashback in Crediti Saily pari a 0,57 dollari: questo potrà poi essere utilizzato per beneficiare di uno sconto pari appunto a 0,57 dollari sull’acquisto di un nuovo piano eSIM in previsione di una futura vacanza in primavera o direttamente nell’estate 2026.
A questo proposito ricordiamo che l’utilizzo di Saily non richiede l’acquisto di una nuova eSIM per ogni nuovo viaggio, ma sarà sufficiente acquistare il piano desiderato, completando l’attivazione di quest’ultimo con la stessa procedura della prima volta.