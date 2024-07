Sakana AI genera le tradizionali opere d'arte Ukiyo-e giapponesi

La startup Sakana AI, con sede a Tokyo, ha rilasciato due modelli di generazione di immagini: Evo-Ukiyoe e Evo-Nishikie. Questi modelli creano illustrazioni in stile ukiyo-e e colorano stampe storiche.

Evo-Ukiyoe genera immagini in stile ukiyo-e a partire da richieste di testo. È stato addestrato su 24.038 stampe ukiyo-e di alta qualità fornite dal Centro di ricerca artistica dell’Università Ritsumeikan.

Come funziona Evo-Ukiyoe per generare opere d’arte Ukiyo

Il modello ricrea le caratteristiche chiave dell’ukiyo-e, tra cui:

Linee nitide tipiche della stampa su blocchi di legno;

Sfumature di colore che imitano i pigmenti applicati a mano;

Composizioni equilibrate;

Rappresentazioni accurate di elementi tradizionali giapponesi.

Kalanuwat Tarin, ingegnere capo e ricercatore di letteratura classica, ha dichiarato: “Abbiamo voluto creare un’intelligenza artificiale che comprendesse l’essenza dell’ukiyo-e, dalla tavolozza dei colori alla consistenza della carta”.

Come funziona Evo-Nishikie per colorare le stampe

L’altro modello, Evo-Nishikie, colora stampe ukiyo-e monocromatiche e illustrazioni di libri. È in grado di:

Trasformare stampe monocolore in immagini multicolore in stile nishiki-e;

Aggiungere colore alle illustrazioni di libri del periodo Edo;

Creare variazioni di colore di stampe ukiyo-e esistenti.

Il professor Ryo Akama, direttore del Centro di ricerca sull’arte dell’Università Ritsumeikan, ha dichiarato: “Evo-Ukiyoe potrebbe ispirare gli artisti che si ispirano all’ukiyo-e. Per gli appassionati, potrebbe incoraggiare un’esplorazione più profonda dell’ukiyo-e originale come arte classica”.

Per quanto riguarda Evo-Nishikie, Akama ha aggiunto: “La colorazione delle illustrazioni della letteratura classica crea nuove possibilità. In combinazione con i sistemi di lettura kuzushiji, possiamo immaginare che i lettori d’oltreoceano si godano le illustrazioni colorate mentre leggono i testi classici originali”.

Modelli AI per diffondere la cultura Ukiyo-e

Sakana AI vede questi modelli come strumenti per l’istruzione, la creazione di contenuti e la promozione culturale. Dimostrano come l’intelligenza artificiale possa collegare la cultura tradizionale con la tecnologia moderna, offrendo nuovi modi per coinvolgere il patrimonio culturale nell’era digitale. L’azienda spera di contribuire ad aumentare l’interesse per l’arte e la cultura giapponese presso il pubblico nazionale e internazionale.

Evo-Ukiyoe e Evo-Nishikie sono disponibili solo per scopi di ricerca e didattici su Hugging Face.