Saldi 2022 di Hostinger: -75% per web hosting

Continuano i saldi per i piani di web hosting offerti da Hostinger. Gli utenti che cercano soluzioni a basso costo per ospitare uno o più siti web possono approfittare della promozione in corso. La software house lituana propone tre opzioni per siti personali e aziendali con sconti fino al 75%.

Hostinger: web hosting in saldo

Hostinger offre tre piani di web hosting: Single, Premium e Business. Il primo è indicato soprattutto per i principianti che vogliono creare un sito personale (circa 10.000 visite mensili). Il dominio non è incluso (quindi deve essere acquistato a parte), ma ci sono altre caratteristiche indispensabili, come il certificato SSL gratuito di Let’s Encrypt, la protezione di Cloudflare contro gli attacchi DDoS e la possibilità di installare WordPress con pochi clic.

Il piano Single include 30 GB di spazio su SSD, 100 GB di traffico, due database, due sottodomini, un account email, un account FTP, accesso GIT, gestione DNS e backup settimanali. Il piano Premium è invece adatto per un massimo di 100 siti (circa 25.000 visite mensili) e offre 100 GB di spazio, dominio gratuito, traffico illimitato, fino a 100 account email, database illimitati, 100 sottodomini, accesso GIT e SSH.

Infine, il piano Business consente di ospitare fino a 100 siti web (200 GB di spazio) con circa 100.000 visite mensili. Gli utenti troveranno inoltre backup giornalieri, CDN di Cloudflare e il tool di staging per testare le modifiche su una copia del sito. Per tutti i piani sono garantiti un uptime del 99,9% e l’assistenza tecnica 24/7/365.

Grazie alla promozione in corso è possibile sottoscrivere l’abbonamento per quattro anni a 0,99 euro/mese (Single), 1,99 euro/mese (Premium) e 2,99 euro/mese (Business), risparmiando fino al 75% sul prezzo standard. Il pagamento può essere effettuato con carte di credito, PayPal, Google Pay e varie criptovalute. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.

