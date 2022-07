Saldi estivi IObit: sconti sul software fino all'84%

Anche il computer più potente, con il passare del tempo e con l’utilizzo, tende a rallentare e ridurre le sue prestazioni.

Dietro questo decremento di performance non vi è nessun problema hardware: si tratta, semplicemente, dell’accumulo di file e programmi inutili che intasano il sistema operativo. Che si tratti dell’installazione di software o di file temporanei, l’hard disk è destinato gradualmente ad avere sempre più spazio occupato.

Ciò va a causare performance sempre più mediocri a cui è possibile rimediare con un format o con una pulizia approfondita del computer. Se nel primo caso si tratta però di un’azione un po’ drastica, nel secondo vi è bisogno di molto tempo per far tornare il dispositivo in “piena forma”.

Per fortuna, esistono alcuni programmi che facilitano in maniera considerevole questo tipo di operazione, rendendole automatiche e semplici.

I software IObit sono utili per mantenere “in forma” il tuo computer

IObit è un’azienda che da anni opera proprio in questo settore, con svariati software specifici ideati proprio per migliorare le prestazioni dei PC. Non per niente, soluzioni come Driver Booster e IObit Uninstaller sono piuttosto famose.

Con l’arrivo dell’estate però, questa azienda ha deciso di proporre ai suoi utenti un’offerta davvero imperdibile, con ben 4 software scontati e l’opportunità di acquistare un pacchetto completo con ben due programmi gratis.

Nello specifico è possibile acquistare un bundle di questo tipo:

Advanced SystemCare 15 PRO (abbonamento per 1 anno e per 3 PC) acquistabile singolarmente al costo di 18,99 euro invece di 49,99;

(abbonamento per 1 anno e per 3 PC) acquistabile singolarmente al costo di invece di 49,99; Driver Booster 9 PRO (abbonamento per 1 anno e per 3 PC) acquistabile singolarmente per 26,99 euro invece di 74,85;

(abbonamento per 1 anno e per 3 PC) acquistabile singolarmente per invece di 74,85; IObit Uninstaller 11 PRO (abbonamento per 1 anno e per 1 PC) GRATIS invece di 29.99 euro;

(abbonamento per 1 anno e per 1 PC) invece di 29.99 euro; Smart Defrag 8 PRO (abbonamento per 1 anno e per 1 PC) GRATIS invece che per 29.99 euro.

Il tutto con uno sconto complessivo che permette l’ acquisto per appena 29,99 euro. Un’occasione unica per spingere al massimo delle sue potenzialità il proprio computer.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.