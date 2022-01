Saldi Hostinger 2022: hosting a partire da soli 0,99 euro al mese

Hostinger ha voluto aprire alla grande il nuovo anno con una serie di sconti davvero interessanti.

Il provider in questione è già ben noto per la qualità dei servizi che offre. Si tratta di un'azienda fondata nel 2004 in Lituania che, dal momento della sua apertura, ha visto una crescita esponenziale dei suoi clienti.

Le alte performance e la facilità di gestione dei siti ospitati, sono caratteristiche che si vanno ad aggiungere ai prezzi che, come vedremo, risultano davvero molto bassi rispetto ai competitor.

Quali sono dunque gli interessanti sconti di cui possono usufruire i clienti di questo servizio?

Saldi Hostinger 2022: hosting alla portata di chiunque

Per quanto riguarda chi si avvicina al settore e vuole realizzare il suo primo sito Web, Hostinger propone Single Web Hosting rappresenta un ottimo compromesso tra qualità e prezzo.

Il pacchetto include spazio per un sito Web (30 GB di memoria SSD) e banda sufficiente fino a 10.000 visite mensili. A ciò si aggiunge un account email e il certificato SSL gratis incluso (del valore commerciale di 11,95 euro).

Attraverso la sottoscrizione annuale è possibile ottenere questo servizio per appena 0,99 euro mensili, con uno sconto del 75% rispetto ai prezzi di listino.

Chi ha invece già dimestichezza con il settore e cerca qualcosa di più performante, può affidarsi a Premium Web Hosting. Il pacchetto in questione, include la possibilità di gestire fino a 100 siti Web e 100 GB di spazio d'archiviazione su SSD.

Oltre al già citato SSL poi, va detto che questa soluzione include il dominio gratuito, oltre a un numero di database illimitati. E il prezzo? Con il 75% di sconto, Premium Web Hosting è ottenibile per appena 1,99 euro al mese.

Business Web Hosting infine, si rende disponibile come la soluzione ideale per piccole e medie aziende. Con 200 GB di spazio d'archiviazione dati, certificato SSL, dominio ed email gratuiti, questo pacchetto offre anche backup giornalieri e CDN gratis (utile per ridurre i tempi di caricamento delle pagine).

Nonostante tutti questi servizi, Business Web Hosting è ottenibile per un prezzo a dir poco apprezzabile: grazie al 70% di sconto infatti, questo costa solamente 2,99 euro al mese.