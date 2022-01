Saldi invernali, su Keysfan la licenza Windows parte da 7,25 euro

L'inverno non è ancora finito e per uscire con il vento freddo ci vuole coraggio: questo, in combinazione con l'impatto che la pandemia di COVID-19 sta avendo sulle nostre vite, ha fatto sì che il lavoro, dove possibile, venga svolto principalmente da casa, ed è quindi sempre più importante migliorare la propria strumentazione per essere produttivi.

Keysfan.com ha deciso di far sentire “il proprio calore” durante questo periodo offrendo la maggior parte dei prodotti più venduti in saldo, con prezzi più che scontati, in special modo per quanto riguarda le licenze di Microsoft: ad esempio Windows 10 costa solo 7,25 euro, e ci sono anche interessanti pacchetti che includono anche la versione 2021 di Office. Di seguito l’elenco delle migliori offerta attualmente in corso:

Windows

Office

Pacchetti Windows + Office scontati del 62% col codice KFLE62

Windows al 50% col codice KFLE50

Altri programmi in sconto col codice KFLE62

Keysfan.com vende licenze e software originali. I clienti provengono da tutte le parti del mondo e si fidano, tanto più che la consegna dei prodotti avviene entro 24 ore pagando in modo sicuro online.

Come può essere così economico? Cosa hai bisogno di sapere su questo?

È importante sapere che esistono due tipi di licenze. Commerciale, che può essere acquistato anche dal Microsoft Webshop, e OEM, che sta per Original Equipment Manufacture. In termini di funzionalità, entrambi sanno la stessa cosa.

Le chiavi software usate possono essere vendute completamente legalmente nell'Unione europea secondo una sentenza della Corte di Giustizia europea.

Tuttavia, esiste una differenza nel supporto e nell'utilizzo tra le due versioni. La versione commerciale può essere utilizzata su più computer, mentre la versione OEM è legata all'hardware su cui è stata attivata per la prima volta.

Il negozio web Keysfan.com vende le cosiddette licenze OEM. Questi sono stati acquistati da Microsoft – a un prezzo migliore rispetto a quelli commerciali – da Microsoft, che assembla, ad esempio, PC e laptop. Alcune copie OEM non vengono utilizzate dai clienti originali ma sono vendute in commercio.

Keysfan.com vende circa 1.500 licenze in tutto il mondo ogni giorno, quindi ne acquista una al minuto. I rimborsi in garanzia si verificano solo nell'1% dei casi.

Sponsored by Keysfan