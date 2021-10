Saldo Start: il conto GRATUITO per la tua azienda!

Se sei alla ricerca di un conto corrente aziendale gratuito e smart puoi scegliere Soldo Start, la soluzione definitiva per controllare tutte le spese della tua impresa.

Soldo Start: il piano GRATUITO per il tuo Business

Aprendo il conto in questi giorni è possibile risolvere definitivamente tutte le problematiche che sorgono tra i collaboratori e la vostra impresa.

L’applicazione scaricabile anche dai dipendenti e/o collaboratori che utilizzano le vostro carte prepagate hanno la possibilità di inserire in tempo reale tutte le note per i rimborsi spesa.

In questo modo avrete tutto sotto controllo grazie alla web console centralizzata. Con Soldo Start le carte prepagate Mastercard a vostra disposizione sono ben 5, è possibile richiedere fino ad un massimo di 20 carte. Questo significa che per i tuoi collaboratori avrai la possibilità di offrire loro una di queste carte.

Inoltre, come già detto, una volta ricevuta la tessera il collaboratore può gestire in autonomia tutti i pagamenti fatti differenziando quindi le varie spese sostenute.

È possibile per ogni carta impostare un budget mensile, in modo da evitare costi che non riguardano l’attività aziendale. Se un tuo collaboratore finisce i fondi a sua disposizione e necessita di ulteriori soldi per portare a termine la propria mission puoi trasferire sulla sua carta prepagata il necessario. Il ricevimento del denaro è gratuito ed istantaneo.

Con tutti questi automatismi, risparmierai tempo per il tuo business.

I piani di Soldo

Oltre alla variante gratuita che abbiamo visto sinora è possibile scegliere anche dei piani più completi a seconda delle proprie esigenze.

Il servizio di assistenza è ottimo ed è possibile mettersi in contatto con il team dedicato tramite email.

Che aspetti ad aprire il tuo conto Soldo? Se le caratteristiche incluse nel piano Start fossero inadeguate con le tue esigenze, potrai scegliere di sottoscrivere uno dei piani a pagamento visualizzabili qui.