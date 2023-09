Come vedere Salernitana-Inter in streaming (Serie A)

Salernitana-Inter nella cornice dello stadio Arechi, con fischio d’inizio sabato 30 settembre alle ore 20:45 e la possibilità di vederla in streaming su DAZN, anche approfittando (fino al 2 ottobre) dell’offerta sul offerta sul piano START da 9,99 euro al mese che per tutto ottobre includerà il nostro campionato. Un match importante, soprattutto per la panchina di Sousa, fin qui incapace di esprimere il bel calcio visto lo scorso anno.

Serie A: guarda Salernitana-Inter in streaming

Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta: 1-0 per i padroni di casa contro l’Empoli e 1-2 con il Sassuolo per gli ospiti. Urge dunque rialzare subito la testa per sistemare la classifica. Al momento i granata sono diciassettesimi con soli 3 punti raccolti in sei uscite, mentre i nerazzurri rimangono comunque primi a 15 punti, ma sono stati raggiunti dai cugini del Milan.

I tifosi possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Scotta la panchina di Sousa, chiamato a una reazione d’orgoglio per non rischiare di andare incontro al rischio esonero. Dall’altra parte, Inzaghi deve fare i conti anche con l’impegno in Champions League della prossima settimana contro il Benfica. Ecco le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa, Lovato, Gyomber, Pirola, Mazzocchi, Legowski, Maggiore, Bradaric, Kastanos, Jovane Cabral, Dia;

Inter (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram.

Il pronostico è tutto a favore dei nerazzurri, con il 68% di possibilità assegnato alla loro vittoria. Solo il 13% per i granata e il restante 19% è per un eventuale pareggio.

La partita, così come tutte le altre del campionato, è in streaming per chi attiva un abbonamento a DAZN. Solo fino al 2 ottobre è possibile approfittare di un’offerta sul piano START da 9,99 euro al mese che, per tutto il mese prossimo, includerà la Serie A. Un’ottima occasione per risparmiare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.