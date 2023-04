Come vedere Salernitana-Inter in streaming

Salernitana-Inter porta in scena allo stadio Arechi un incontro tra squadre alla ricerca di punti importanti, per la giornata 29 di Serie A. Dopo tre sconfitte consecutive in campionato, gli uomini di Inzaghi non vedono l’ora di rialzare la testa, mentre i padroni di casa hanno bisogno di un risultato utile per allontanare definitivamente lo spettro della zona retrocessione. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 17:00 di venerdì 7 aprile con diretta esclusiva su DAZN.

Serie A: guarda Salernitana-Inter in streaming

Netto il distacco in classifica, con i granata quindicesimi a 28 punti e i nerazzurri invece quarti a 50 punti, in lotta per garantirsi la qualificazione alla prossima Champions League.

I tifosi che desiderano guardare la partita lo possono fare attraverso la streaming su DAZN. La piattaforma ha scelto la voce di Stefano Borghi per la telecronaca, affiancandogli quella di Simone Tiribocchi per il commento tecnico.

Queste le probabili formazioni che i due allenatori, Paulo Sousa e Inzaghi, dovrebbero schierare all’ingresso in campo.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Sambia, Vilhena, Coulibaly, Bradarić, Candreva, Piatek, Dia;

Inter (3-5-2): Onana, Acerbi, De Vrji, Darmian, Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco, Lautaro, Dzeko.

I pronostici sono a favore degli ospiti con il 68% di probabilità assegnate alla loro vittoria. Solo 13% per i padroni di casa, mentre il pareggio è quotato al 19%.

Come vedere la partita dall’estero

Nessun problema per chi si trova all’estero e desidera guardare Salernitana-Inter con telecronaca in italiano: grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dalla piattaforma è possibile farlo senza problemi. Se ci si connette attraverso una rete aperta, pubblica o condivisa, come quelle degli alberghi, è però bene prestare attenzione al fattore sicurezza.

La protezione di dati e privacy non può mai essere messa in discussione, nemmeno durante le sessioni di streaming. Torna dunque utile una pacchetto come quello all-in-one proposto da NordVPN (oggi in forte sconto) che include tutte le componenti di una suite per la cybersecurity: Virtual Private Network, antivirus, gestore password e spazio sul cloud per backup crittografato.

