Come vedere Salernitana-Milan in streaming

Salernitana-Milan riapre il campionato di Serie A dopo quasi due mesi di stop per i mondiali in Qatar. La sfida, in scena nella suggestiva cornice dello stadio Arechi di Salerno, vede la formazione guidata da Nicola ospitare i rossoneri di Pioli a caccia del Napoli capolista. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 12:30 di mercoledì 4 gennaio.

Salernitana-Milan: guarda la partita in streaming

C’è la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN, con la telecronaca di Stefano Borghi e il commento tecnico di Simone Tiribocchi. Il match è come sempre anticipato da un collegamento in cui sono forniti tutti gli aggiornamenti sulle formazioni e le analisi dei temi più importanti.

In classifica, la Salernitana si trova in dodicesima posizione con 17 punti, dietro al Bologna e appaiata all’Empoli. Per il Milan, secondo con 33 punti davanti alla Juventus, l’obiettivo è recuperare il terreno nei confronti della capolista Napoli.

Sarà interessante capire come Piatek affronterà una delle sue ex squadre, in cui ha fatto vedere ottime cose subito dopo l’arrivo, per poi andare via via calando in termini di prestazioni e risultati. Queste le probabili formazioni mandate in campo dai mister Nicola e Pioli al fischio d’inizio.

Salernitana: Sepe, Lovato, Daniliuc, Fazio, Sambia, Vilhena, Radovanovic, Coulibaly, Bradaric, Dia, Piatek;

Milan: Tatarusanu, Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez, Bennacer, Tonali, Messias, Diaz, Leao, Rebic.

È possibile guardare Salernitana-Milan anche dall’estero, senza rinunciare alla telecronaca in italiano. In che modo? Semplicemente accedendo allo streaming mediante NordVPN (oggi in forte sconto), così da ottenere l’indirizzo IP di un server localizzato nel nostro paese e utile alla visione.

