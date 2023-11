Salernitana-Napoli: guarda la partita in streaming

Salernitana-Napoli mette in scena il derby campano della Serie A nella cornice sempre calda dello stadio Arechi, per l’undicesima giornata. Con fischio d’inizio fissato per sabato 4 novembre alle ore 15:00, è possibile vederla in streaming solo su DAZN. Un match il cui esito potrebbe essere dato per scontato, ma occhio alle incognite in gioco.

Serie A: guarda Salernitana-Napoli in streaming

L’arrivo di un nuovo allenatore proverà a risollevare le sorti dei granata, attualmente ultimi in classifica a soli 4 punti e alla disperata ricerca di un risultato utile. Quinti invece i detentori dello scudetto, reduci dal pareggio casalingo con il Milan e impegnati anche in Champions League la prossima settimana contro l’Union Berlino: riusciranno a mantenere la soglia di attenzione alta e focalizzata sul campionato, per evitare pericolose distrazioni?

Chi vuol vedere la partita lo può fare in diretta streaming esclusiva su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha deciso di affidare la telecronaca alla voce esperta di Pierluigi Pardo e il commento tecnico a Dario Marcolin.

Filippo Inzaghi e Garcia sono chiamati a schierare le migliori formazioni a disposizione, quest’ultimo anche tenendo conto del prossimo impegno in Europa. Ecco chi dovrebbe scendere in campo dal primo minuto.

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa, Daniliuc, Fazio, Pirola, Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Maggiore, Candreva, Jovane, Dia;

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Il favore del pronostico è quasi inevitabilmente dalla parte degli ospiti. I bookmaker assegnano loro il 67% di probabilità di vittoria. Solo il 14% per i padroni di casa. Il restante 19% è attribuito a un pareggio.

Grazie alla promozione in corso è possibile ottenere tre mesi di Infinity+ gratis con le partite della Champions League in streaming decidendo di attivare un abbonamento a DAZN, scegliendo tra le formule STANDARD e PLUS.

