Informatica è la nuova acquisizione di Salesforce per 8 miliardi

Salesforce ha appena annunciato in via ufficiale la stretta di mano con Informatica che porterà all’acquisizione di quest’ultima. L’investimento, quantificato in 8 miliardi di dollari, è il secondo più importante di sempre per il colosso dell’ambito CRM, dopo quello che nel 2020 l’ha portato ad allungare le mani su Slack per 27,7 miliardi. Ancora una volta, l’accordo ruota attorno alle potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Salesforce annuncia l’acquisizione di Informatica

L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare ulteriormente la posizione sul mercato, facendo leva sull’implementazione dell’AI agenziale. Come sempre accade in questi casi, perché l’operazione possa giungere a completamento sarà necessario il via libera da parte delle autorità antitrust. Indicativamente, arriverà nei primi mesi del 2026. Queste le parole di Marc Benioff, numero uno di Salesforce.

Insieme, Salesforce e Informatica creeranno la piattaforma dati più completa e pronta per gli agenti del settore. Unendo la potenza di Data Cloud, MuleSoft e Tableau alle funzionalità di gestione dati avanzate e leader del settore di Informatica, consentiremo agli agenti autonomi di fornire risultati più intelligenti, più sicuri e più scalabili per ogni azienda, rafforzando significativamente la nostra posizione nel mercato dei dati aziendali da oltre 150 miliardi di dollari.

Informatica ha sede a Redwood City, in California. Ha alle spalle oltre trent’anni di esperienza e, come si legge sulle pagine del sito ufficiale, offre più di 250 servizi pensati per sfruttare tutto il potenziale dei dati e dell’intelligenza artificiale per trasformare al meglio gli asset aziendali più importanti .

Agenti AI al servizio del CRM

Implementare le sue funzionalità cloud-native nelle soluzioni già offerte da Salesforce permetterà di migliorarle su questi fronti, stando a quanto riportato nel comunicato stampa ufficiale che annuncia l’acquisizione.