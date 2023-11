Salisburgo-Inter: come vedere la partita in streaming

Salisburgo-Inter è in diretta streaming su Prime Video, grazie con l’abbonamento Prime. La partita, valida per la quarta giornata della Champions League, va in scena mercoledì 8 novembre alle ore 21:00. A ospitare il match è la cornice dello Stadion Wals-Siezenheim, noto anche come Red Bull Arena.

Champions League: guarda Salisburgo-Inter in streaming

I nerazzurri sono al secondo posto nella classifica del gruppo D, a 7 punti come la Real Sociedad che li precede, ma con una peggiore differenza reti. Un’eventuale vittoria significherebbe automaticamente il passaggio del turno. Terzi invece i padroni di casa, a quota 3. Chiude il girone il Benfica, ancora fermo a 0 punti.

I tifosi nerazzurri e tutti gli appassionati del grande calcio possono vedere la partita in diretta streaming esclusiva su Prime Video. La telecronaca è di Sandro Piccinini, affiancato da Massimo Ambrosini per il commento tecnico. È possibile seguire il pre-match dalle ore 19:30, in compagnia di Giulia Mizzoni e dei suoi ospiti, Diego Milito, Julio Cesar e Claudio Marchisio.

Il tecnico austriaco Struber deve fare i conti con le indisponibilità di molti infortunati: fra tutti, Kjaergaard e Koita. Due invece gli assenti per Inzaghi: Cuadrado e Pavard. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate all’ingresso in campo.

Salisburgo (4-3-1-2): Schlager, Dedic, Baidoo, Pavlovic, Ulmer, Bidstrup, Gourna-Douath, Sucic, Gloukh, Simic, Konaté;

Inter (3-5-2): Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Sanchez, Thuram.

Nonostante il fattore casalingo, i nerazzurri partono con il favore del pronostico. Starà a loro sfruttare l’eccellente stato di forma dimostrato anche in Serie A per ottenere la qualificazione agli ottavi con due turni di anticipo.

È possibile vederla su Prime Video in streaming gratis se in possesso di un abbonamento Prime, lo stesso che consente di approfittare delle offerte su Amazon. Chi non lo ha ancora fatto può iniziare subito i 30 giorni di prova senza alcuna spesa, decidendo poi eventualmente di disattivare il rinnovo prima della scadenza.

