Come vedere Salisburgo-Roma in streaming

Salisburgo-Roma segna il ritorno in campo dei giallorossi in Europa League, con lo spareggio che assegnerà il passaggio agli ottavi di finale. L’ostacolo da superare per gli uomini di Mourinho è ostico: la squadra che domina il campionato austriaco, eliminata dalla Champions. Si parte alle ore 18:45 di giovedì 16 febbraio, nella cornice della Red Bull Arena. Il ritorno che sarà disputato sul terreno dello stadio Olimpico è in programma per la prossima settimana, il 23 febbraio.

Guarda la partita Salisburgo-Roma in streaming

I tifosi della Lupa e gli appassionati del grande calcio internazionale hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca affidata alla voce di Stefano Borghi. Al suo fianco, per il commento tecnico, c’è Simone Tiribocchi.

La Roma arriva all’appuntamento europeo dopo aver rimediato un pareggio in campionato nella trasferta contro il Lecce, stazionando al momento al quarto posto nella classifica di Serie A. Come anticipato in apertura, gli avversari del Salisburgo dominano invece in patria, dove hanno ottenuto quattro vittorie consecutive in altrettante partite.

Queste le probabili formazioni che i due tecnici, Jaissle e Mourinho, dovrebbero mandare in campo dal primo minuto.

Salisburgo (4-3-1-2): Kohn, Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer, Kjaergaard, Gourna-Dou, Seiwald, Sucic, Fernando, Adamu;

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Celik, Cristante, Bove, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Abraham.

