Impara a risparmiare con un salvadanaio digitale

C’è un modo interessante per insegnare il concetto di “risparmio” ai propri figli: si tratta di un semplice strumento che dimostra volumetricamente quanto valore si possa mettere da parte, quanta pazienza serva per accumulare una ricchezza e quanto difficile sia risparmiare in vista di obiettivi futuri. Il salvadanaio digitale AOZBZ è pertanto anzitutto uno strumento educativo, oltre che un buon modo per mettere ordine tra le monetine quando si svuotano le tasche e si cerca un posto in cui allocarle.

Il salvadanaio digitale è semplicemente un bussolotto trasparente della capacità di 1,8 litri (dunque di ampie dimensioni) con un tappo ad hoc che consente di contare il valore inserito grazie ad una fessura in grado di riconoscere le singole monete. Si va da 1 centesimo a 2 euro, potendo ospitare ogni singola moneta all’interno e vedendo crescere volta per volta la cifra sull’apposito LCD con un conteggio totale esaustivo.

Per far proprio il salvadanaio digitale sono sufficienti 12,99 euro e la consegna è garantita prima di Natale. Per chi vuole risparmiare 2 euro ulteriori, il medesimo prodotto è disponibile per 10,69 euro, ma con consegna che viene prevista per domenica 20 maggio (meglio evitare se l’idea è quella di impacchettare il salvadanaio per riporlo sotto l’albero).