Sam Altman, il consiglio del CEO di OpenAI per avere successo

È l’uomo in ascesa della Silicon Valley. All’età di 39 anni, Sam Altman, CEO di OpenAI, è al timone di un’azienda che si è affermata come una potenza dell’intelligenza artificiale grazie all’oramai noto chatbot AI ChatGPT, capace di scrivere testi, debuggare e molto altro. Come tutte le persone di alto profilo, gli vengono chiesti regolarmente consigli sulla carriera.

Sam Altman, un solo consiglio per una carriera di successo: fidarsi di se stessi

Intervistato su questo argomento nel podcast di Bill Gates, Unconfuse Me, ha condiviso alcune confidenze. SamAltman suggerisce di dire direttamente a colleghi e manager quello che si pensa, anche se spesso è difficile:

“Essere chiari su ciò che si vuole fare e chiedere agli altri ciò che si vuole è un processo sorprendentemente lungo. Molte persone rimangono intrappolate e non spendono il loro tempo come vorrebbero. Il consiglio che do più spesso è probabilmente quello di provare a fare qualcosa in un modo o nell’altro“.

In effetti, molto spesso prevediamo che le nostre richieste saranno respinte e, anche se a volte è così, tendiamo a sottovalutare la disponibilità degli altri a venire in nostro soccorso.

Non è la prima volta che il CEO di OpenAI affronta questo punto. In un post sul blog intitolato “Come avere successo”, ha consigliato nel 2019 (quando era ancora a capo di Y Combinator):

“Quando le persone mettono da parte i loro dubbi e vanno dritte verso ciò che vogliono, hanno un’enorme capacità di far accadere le cose. Chiedete ciò che volete. Di solito non lo otterrete e il rifiuto sarà spesso doloroso. Ma quando funziona, funziona sorprendentemente bene“.

La somiglianza con Steve Jobs

È interessante notare che la posizione di Sam Altman sia sorprendentemente simile a quella di Steve Jobs. Nel 1994, il cofondatore di Apple spiegò: “Una cosa che ho sempre trovato molto vera è che la maggior parte delle persone si preclude delle esperienze perché non le chiede mai. Non ho mai trovato nessuno che non mi aiutasse se quando ho chiesto aiuto“.

E ha aggiunto: “Bisogna essere pronti a fallire, sia che si tratti di persone al telefono, sia che si tratti di avviare un’attività o altro. Se hai paura di fallire, non andrai lontano“.