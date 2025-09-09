Sam Altman: I social media non sembrano più umani

Secondo Sam Altman, I social media sembrano sempre più finti . La riflessione nasce da un’esperienza personale. mentre leggeva post entusiasti su Codex (il rivale di Claude Code) nel subreddit r/Claudecode, Altman ha avuto la sensazione che fossero scritti da bot. Eppure, sapeva che la crescita del servizio era reale. Quindi, cosa lo ha portato a dubitare?

i have had the strangest experience reading this: i assume its all fake/bots, even though in this case i know codex growth is really strong and the trend here is real. i think there are a bunch of things going on: real people have picked up quirks of LLM-speak, the Extremely… https://t.co/9buqM3ZpKe — Sam Altman (@sama) September 8, 2025

I post sui social media sembrano scritti dall’AI (anche quando non lo sono), la denuncia di Sam Altman

Secondo Altman, dietro questo fenomeno si nascondono diversi fattori interconnessi. Da un lato, gli utenti hanno iniziato a imitare inconsapevolmente lo stile di scrittura dell’AI, assorbendone gli schemi linguistici. Allo stesso tempo, le piattaforme social ottimizzano costantemente i contenuti per massimizzare l’engagement, e quindi tutto finisce per assomigliarsi.

A questo si aggiunge la pressione dei sistemi di monetizzazione, che spingono i creator ad adottare formule di scrittura standardizzate per garantirsi visibilità e guadagni. Non meno importante è il fenomeno dell’astroturfing, con aziende che pagano per inondare i social di post artificiali, contribuendo ulteriormente a questa uniformità linguistica del web. Il risultato, è che anche i post autentici iniziano a sembrare generati da modelli linguistici.

Il fenomeno sempre più preoccupante dell’astroturfing

Altman ha tirato in ballo anche l’astroturfing. Si tratta di contenuti apparentemente spontanei, ma in realtà sponsorizzati da aziende o intermediari. Nel caso di Codex, Altman ha notato una quantità sospetta di post positivi, tanto da chiedersi se fossero parte di una strategia orchestrata. E non è la prima volta: dopo il lancio di GPT-5, i subreddit di OpenAI si sono riempiti di critiche, molte delle quali sembravano coordinate.

Se i bot dominano i social, cosa resta di autentico?

Secondo Imperva, nel 2024 oltre metà del traffico online era generato da bot. E su X, si stima che ci siano centinaia di milioni di account automatizzati. Altman non esclude che dietro la sua riflessione ci sia anche un progetto: un social network firmato OpenAI, di cui si vocifera da mesi.