Sam: Una vita da Sassone, guarda la serie in streaming

Basata sulla storia vera dell’ascesa e della caduta di Sam Meffire nella Germania dell’Est, Sam: Una vita da Sassone è una nuova serie da oggi in streaming su Disney Plus. Racconta la disperata ricerca di un luogo che il protagonista possa chiamare casa.

Guarda in streaming la serie Sam: Una vita da Sassone

L’uomo è in lotta per ottenere riconoscimento e giustizia. È il primo poliziotto nero della DDR e ben presto diventa una celebrità mediatica, finendo però poi per essere un criminale negli anni successivi alla riunificazione tedesca. Una volta dietro le sbarre, è etichettato come Nemico pubblico numero 1 dai tabloid nazionali. Senza anticipare altro, ecco di seguito il trailer ufficiale distribuito al scorsa settimana dal servizio.

Nel cast di attori troviamo Malick Bauer (nei panni del protagonista), Luise von Finckh, Svenja Jung, Isa Garcia, Carina N. Wiese, Thorsten Merten, Roman Schomburg, Samuel Hummel, Amanda Mincewicz e Ivy Quainoo. Il rating assegnato al contenuto è 16+. Rientra nelle categorie Drammatico e Biografico della piattaforma. Sono in totale sette gli episodi che compongono la prima stagione.

