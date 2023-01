Come vedere Sampdoria-Napoli in streaming

Sampdoria-Napoli mette una di fronte all’altra due squadre con ambizioni ben differenti per il prosieguo di questa Serie A: i liguri sono in piena lotta per la salvezza, i partenopei non hanno alcuna intenzione di lasciare il primo posto in classifica e puntano allo scudetto. In scena al Marassi di Genova, il fischio d’inizio è in programma per le ore 18:00 di domenica 8 gennaio.

Sampdoria-Napoli: guarda la partita in streaming

Puoi guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Riccardo Mancini e il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Guardando al passato, la storia del match è a favore dei campani con 53 vittorie, 41 pareggi e 34 sconfitte. Oggi, in classifica, i blucerchiati lottano per la salvezza, in terzultima posizione con soli 9 punti fin qui conquistati, ma reduci dal successo esterno contro il Sassuolo. I campani si trovano invece in testa solitari con 41 punti, ma nell’ultimo turno sono caduti a San Siro con l’Inter.

Ecco le probabili formazioni schierate in campo dal primo minuto dai due tecnici, Stankovic e Spalletti.

Sampdoria: Audero, Murillo, Colley, Amione, Bereszynski, Rincon, Vieira, Augello, Villar, Montevago, Gabbiadini;

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Nessun problema nemmeno per chi si trova all’estero, ma non vuol rinunciare alla visione di Sampodoria-Napoli con telecronaca in italiano. Tutto ciò che bisogna fare è connettersi alla piattaforma di streaming attraverso NordVPN (oggi in forte sconto). In questo modo, viene assegnato l’indirizzo IP di un server localizzato in Italia.

