Samsung: 20 milioni di smartphone pieghevoli nel 2024

Il mercato degli smartphone pieghevoli sta diventando sempre più competitivo e allo stato attuale delle cose tutti i principali produttori, eccezion fatta per Apple, hanno incluso nel proprio listino un dispositivo appartenente a questa categoria. A tal riguardo, stando a quelle che sono le più recenti informazioni distribuite, nel 2024 quasi alle porte Samsung dovrebbe arrivare a ben 20 milioni di foldable.

Samsung: pieghevoli raddoppiati nel 2024

Andando più in dettaglio, entro la fine dell’anno corrente le spedizioni globali di smartphone pieghevoli potrebbero raggiungere 18,3 milioni di unità, andando a segnare un incremento del 43% su base annua, tenendo tuttavia presente che, per quanto interessante possa apparire tale cifra, si tratta comunque di 1,6% del mercato totale degli smartphone.

Samsung è stata tra le prime aziende ad aver immesso sul mercato un pieghevole e ad oggi continua ad essere leader in questo segmento, sebbene la concorrenza delle società cinesi, come nel caso di Huawei, si faccia sentire. La sua quota di mercato è attualmente al 68%.

Sulla base delle stime fatte, dunque, il Galaxy Z Flip 5 e il Galaxy Z Fold 5 spediranno quest’anno decisamente di più rispetto ai loro predecessori nel medesimo periodo. Per la precisione, il Galaxy Z Flip 5 potrebbe rappresentare il 60-65% delle vendite, mentre il Galaxy Z Fold 5 potrebbe rappresentare il 30-35% di tutte le vendite dei nuovi telefoni pieghevoli della sudcoreana.

L’obiettivo dichiarato dall’azienda per l’anno in corso è quello di riuscire a raggiungere 10 milioni di unità spedite, mentre per il prossimo anno Samsung intende raddoppiare, tenendo conto dei dispositivi attuali e di quelli che saranno lanciati a metà 2024.