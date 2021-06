Samsung 870 EVO, SSD 1 TB: lo store lo scegli tu

La garanzia di un marchio fidato come Samsung e prestazioni senza compromessi per la SSD da 1 TB della famiglia 870 EVO proposta oggi in sconto su diversi store, ognuno scelga quello che preferisce: 99,99 euro su Amazon, 99,99 euro su Mediaworld, 99,99 euro su Unieuro o 105,00 euro su eBay. Quello di listino indicato sul sito del produttore è 139,99 euro.

SSD top di gamma a prezzo scontato: Samsung 870 EVO (1 TB)

Arriva fino alla velocità di 560 MB/s in fase di lettura nel trasferimento dati (530 MB/s in scrittura) in modo da ridurre al minimo le attese in occasione della fase di boot e durante l'elaborazione dei contenuti. Un'ottima scelta per chi sta pensando a un upgrade hardware del computer in uso o ne sta assemblando uno nuovo. Tutte le altre caratteristiche e i dettagli di natura tecnica sono consultabili nella scheda del prodotto.

Con fattore di forma da 2,5 pollici e connessione mediante interfaccia SATA, si tratta di un'unità a cui affidare i propri file e documenti in tutta tranquillità. La si può acquistare oggi in sconto a 99,99 euro su Amazon, 99,99 euro su Mediaworld, 99,99 euro su Unieuro o 105,00 euro su eBay.