Samsung 870 QVO: SSD da 1 TB in FORTE SCONTO

Stop obbligato per chi è alla ricerca di una SSD da 1 TB e vuole affidarsi a un marchio leader del settore: l'unità Samsung 870 QVO è in offerta. Il prezzo di listino indicato sul sito ufficiale del produttore è 109,99 euro, ma l'unità si trova oggi in forte sconto su Amazon e a prezzo ancora più basso su eBay.

SSD da 1 TB: Samsung 870 QVO è l'occasione di oggi

Con il suo form factor da 2,5 pollici e interfaccia di connessione SATA, nel trasferimento dati arriva alla velocità di 560 MB/s in fase di lettura e a 530 MB/s in scrittura, grazie anche all'implementazione della tecnologia Intelligent TurboWrite. Maggiori dettagli nella scheda del prodotto.

Oggi è possibile acquistare la SSD da 1 TB della linea Samsung 870 QVO al prezzo di 98,80 euro su Amazon e a soli 83,90 euro su eBay dove è proposta da un venditore con migliaia di feedback positivi all'attivo. In entrambi i casi la consegna avviene in pochi giorni e con spedizione gratuita.