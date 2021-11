Samsung 970 EVO Plus 2TB: l'SSD NVMe per chi non accetta compromessi

Quello che ti suggeriamo in questo articolo è uno dei migliori SSD NVMe in circolazione. Si tratta del Samsung 970 Evo Plus 2TB. ideale per estendere sensibilmente la capacità di archiviazione senza alcuna rinuncia sul fronte delle prestazioni, che raggiunge oggi il suo minimo storico su Amazon.

SSD Samsung 970 EVO Plus 2TB: caratteristiche tecniche

Si tratta di un classico SSD con fattore di forma M.2 2280 e capienza di ben 2TB. La capacità consente di salvare una quantità di file estrema oltre che un buon numero di giochi. Il disco, infatti, si rivolge a chi necessita di performance al top per velocizzare imponenti flussi di lavoro. Allo stesso modo rappresenta una soluzione perfetta per i videogiocatori che desiderano il massimo dal proprio PC. Grazie al protocollo PCIe 3.0 l’SSD è in grado di raggiungere una velocità di lettura di ben 3500MB/s e 3300MB/s in scrittura. Le memorie utilizzate sono le apprezzate V-NAND di Samsung, che nel caso specifico, garantiscono un’affidabilità per ben 1200TBW. Naturalmente per garantire la massima affidabilità, non sono stati trascurati aspetti fondamentali come le temperature e l’ottimizzazione.

Grazie ad un rivestimento in nichel, il controller e il dissipatore disperdono il calore in maniera efficiente. A supportarli ci pensa, però, il Dynamic Thermal Guard che monitora in tempo reale le temperature così da mantenerle a livello ottimare ed ottenere le massime performance in maniera costante. Ad accompagnare il disco, come di consueto, il software Magician di Samsung. Da qui sarà possibile monitorare lo stato di salute, gestirne la memoria o clonare il vecchio disco per il passaggio al nuovo SSD. Inoltre, è possibile effettuare un’ottimizzazione specifica in modo da ottenere il meglio sia nei videogiochi che nei software dedicati alla produttività. Un SSD che fa della velocità e della qualità, sotto ogni punto di vista, la sua arma principale.

Grazie ad uno sconto del 9%, il Samsung 970 EVO Plus da 2TB può essere acquistato su Amazon a soli 236,99 euro, prezzo più basso mai registrato finora.