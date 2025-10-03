Samsung: al via le pre-registrazioni del Galaxy XR

Dopo innumerevoli indiscrezioni e quale rapida apparizione in pubblico, nel corso delle ultime ore sono emerse finalmente informazioni concrete riguardo le tempistiche di lancio del visore Galaxy XR di Samsung, più precisamente relativamente alle pre-registrazioni.

Samsung Galaxy XR: pre-registrazioni a partire dal 15 ottobre

Secondo quanto riferito dai media sudcoreani, le pre-registrazioni per il visore prenderanno il via il 15 ottobre, vale a dire una settimana prima della presentazione ufficiale che invece è prevista per il 21 ottobre.

Da notare che questa rappresenta una strategia che Samsung ha già adottato negli ultimi anni, solitamente mettendo una pagina sul suo sito web una settimana o giù di là prima del lancio, generano hype riguardo il fatto un nuovo device importante sta arrivando e i clienti possono pre-registrarsi per ottenere quanto desiderato per primi. Spesso il colosso sudcoreano fornisce anche un incentivo, come un credito per coloro che decidono di approfittare di tale metodica.

Il visore è stato mostrato in anteprima in varie occasioni nel corso del 2025, l’ultima delle quali al Qualcomm Snapdragon Summit di Honolulu, evento durante cui Qualcomm ha presentato le sue novità per il mercato mobile e wearable. Le dimostrazioni pubbliche non hanno svelato tutti i dettagli sul dispositivo, ma sicuramente hanno contribuito ad alimentare ancora di più l’interesse verso il Galaxy XR.

Per quel che concerne il prezzo, poi, secondo le prime stime il visore potrebbe arrivare sul mercato a una cifra superiore ai 2.000 euro e con una distribuzione limitata ad alcuni Paesi selezionati, almeno nella fase iniziale, e non è chiaro se l’Italia sarà fra questi o meno.