Samsung annuncia due AI PC con Snapdragon X e Core Ultra

Anche Samsung ha annunciato due Copilot+ PC con i nuovi processori Qualcomm Snapdragon X Plus e Intel Core Ultra 200V. Si tratta dei Galaxy Book4 Edge e Galaxy Book5 Pro 360. Come si deduce dal nome, quest’ultimo notebook è un convertibile. Saranno disponibili in Italia a partire da ottobre 2024 e gennaio 2025, rispettivamente.

Samsung Galaxy Book4 Edge: specifiche

Il Galaxy Book4 Edge ha uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). Samsung ha scelto il processore Snapdragon X Plus con CPU octa core (X1P-42-100), affiancato da 16 GB di RAM e SSD da 256/512 GB.

La dotazione hardware comprende inoltre webcam da 2 megapixel (1080p), altoparlanti stereo da 1,5 Watt con supporto Dolby Atmos, jack audio, uscita HDMI 2.1, due porte USB Type-C, due porte USB Type-A, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3, batteria da 65 Watt con ricarica rapida.

Samsung Galaxy Book5 Pro 360: specifiche

Il Galaxy Book5 Pro 360 ha uno schermo AMOLED touch 16 pollici con risoluzione di 2880×1600 pixel e refresh rate fino a 120 Hz. Per questo notebook sono stati scelti i processori Intel Core Ultra 200V, affiancati da 16/32 GB di RAM e SSD da 512 GB o 1 TB.

La dotazione hardware comprende inoltre webcam da 2 megapixel (1080p), quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos, jack audio, uscita HDMI 2.1, due porte USB Type-C (Thunderbolt 4), una porte USB Type-A, slot microSD, tastiera retroilluminata, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, stilo S Pen e batteria da 65 Watt con ricarica rapida.