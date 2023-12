Samsung annuncia il Galaxy Book 3 Go

Samsung ha annunciato il nuovo Galaxy Book 3 Go, un notebook economico con processore ARM che eredita alcune specifiche dal precedente Galaxy Book 2 Go. Sarà in vendita dal 2 gennaio 2024 nei negozi fisici in Corea del Sud, oltre che sugli store online del produttore e dei rivenditori autorizzati.

Galaxy Book 3 Go: specifiche principali

Il Samsung Galaxy Book 3 Go conserva il design del precedente modello. Anche alcune specifiche sono rimaste invariate. Il notebook ha uno schermo IPS da 14 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e trattamento anti-riflesso. Il processore è ancora lo Snapdragon 7c+ Gen 3 di Qualcomm con quattro core ARM Cortex-A78 e quattro core ARM Cortex-A55 (realizzato da TSMC con tecnologia a 6 nanometri).

La dotazione hardware comprende inoltre 4 GB di RAM LPDDR4x, 128 GB di storage eUFS, webcam full HD, altoparlanti stereo da 1,5 Watt con supporto Dolby Atmos, jack audio da 3,5 millimetri, slot microSD, tre porte USB (due Type-C e una Type-A), batteria da 42,3 Wh con ricarica rapida da 45 Watt (fino a 8 ore di autonomia con 30 minuti di ricarica).

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 e 5G. Le dimensioni sono 323,9×224,8×15,5 millimetri, mentre il peso è 1,43 Kg. Il sistema operativo è ovviamente Windows 11 Home. Samsung offre diverse funzionalità che possono essere sfruttate in combinazione con altri dispositivi Galaxy, tra cui Buds Auto Switch, Multi Control, Second Screen e Quick Share.

Il Samsung Galaxy Book 3 Go sarà in vendita dal 2 gennaio 2024. Il prezzo è 557.700 won, pari a circa 390 euro al cambio attuale (tasse escluse). Non è noto se e quando arriverà in Europa.