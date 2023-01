Il nuovo Samsung Galaxy Book2 Go con Windows 11

Successore del modello presentato lo scorso anno, il nuovo Samsung Galaxy Book2 Go è un notebook con sistema operativo Windows 11 e cuore pulsante Qualcomm. Appena annunciato in via ufficiale, ha tra i suoi punti di forza un design curato. Lo spessore è pari a soli 14,5 millimetri. Il peso si attesta invece a 1,44 chilogrammi. Si tratta insomma di un device con architettura ARM, votato alla portabilità e alla produttività in movimento. È pensato per chi non necessita di un’enorme potenza di calcolo.

È ufficiale il nuovo Samsung Galaxy Book2 Go

Dando uno sguardo alle specifiche tecniche confermate trovano posto un display da 14 pollici con risoluzione Full HD, la piattaforma hardware Snapdragon 7c+ Gen3 (a 6 nanometri, prodotta da TSMC), il supporto a Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless e una batteria con autonomia dichiarata sufficiente per arrivare a 21 ore di riproduzione video con una sola ricarica. Non sono stati confermati né il quantitativo di RAM installata né lo spazio a disposizione per l’archiviazione dei dati, ma ne sapremo di più a breve.

Vale la pena far notare che il chipset offre la compatibilità con le reti 5G, ma la società sudcoreana sembra aver scelto di disattivarla via software, per poi eventualmente lanciarne una versione con questa caratteristica abilitata più avanti nel corso dell’anno. Tornando al design, è da segnalare la presenza della certificazione MIL-STD-810H che ne testimonia la resistenza alle sollecitazioni e all’usura del tempo.

Al momento, il prezzo del nuovo Samsung Galaxy Book2 Go non è ancora stato annunciato. Per conoscerlo non bisognerà comunque attendere molto: il lancio è previsto per il 20 gennaio. Al momento l’unico territorio confermato per la commercializzazione al day one è la Francia, ma non escludiamo se ne possano aggiungere altri.

