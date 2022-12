Samsung, arriva Chiamata Wi-Fi: come funziona

Una nuova funzione fa oggi il suo debutto sugli smartphone a marchio Samsung: si tratta di Chiamata Wi-Fi (Wi-Fi Calling) e il nome è già di per sé piuttosto esplicativo per capire quale sia la sua utilità. Il sistema permette infatti di effettuare e ricevere telefonate attraverso una rete Wi-Fi, all’occorrenza.

Chiamata Wi-Fi sugli smartphone Samsung

Si basa sulla tecnologia Voice Over Wi-Fi e garantisce la continuità della comunicazione nel passaggio da una rete cellulare a una Wi-Fi (e viceversa), gestito in modo completamente automatico e trasparente. Ecco quanto si legge nel comunicato stampa.

Inoltre, la continuità della chiamata nel passaggio da rete Wi-Fi a 4G e viceversa è garantita. Il passaggio da rete cellulare a rete Wi-Fi è gestito sulla base di specifiche soglie del livello di segnale, in modo da garantire un’esperienza di chiamata ottimale.

Si rivela particolarmente utile quando ci si trova in una zona dove la copertura di rete non è ottimale, ad esempio in luoghi isolati o all’interno degli edifici. Chiamata Wi-Fi è abilitata di default e integrata direttamente nella nuova interfaccia One UI 5.0 (Android 13), non richiedendo all’utente alcun download aggiuntivo.

Il servizio effettua il passaggio automatico da una rete all’altra sulla base di soglie preimpostate, così da evitare switch troppo frequenti. È assicurato il pieno supporto ad avviso di chiamata, customer care, segreteria telefonica e numeri di emergenza. Ne beneficia anche la qualità della copertura indoor da parte dell’operatore, che può così raggiungere ogni area in modo ottimale.

In un primo momento, la funzione Chiamata Wi-Fi è disponibile in esclusiva sugli smartphone della linea Samsung Galaxy S22. Il produttore ha annunciato che presto la compatibilità sarà estesa ad altri modelli del brand.

Il servizio Wi-Fi Calling è in fase di attivazione, verificare la compatibilità del proprio modello e la disponibilità del servizio con il proprio operatore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.