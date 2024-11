Samsung: aumentano le spedizioni di tablet nel Q3 2024

I recenti sforzi di Google per cercare di rendere Android un sistema operativo ottimale non solo per il segmento degli smartphone ma anche per quello dei tablet, come nel caso delle migliore introdotte con Android 15, sembra stiano portando i loro frutti e a quanto pare a beneficiarne più di ogni altra azienda è Samsung con i suoi dispositivi.

Samsung: aumentano le spedizioni di tablet nel terzo trimestre del 2024

A tal riguardo, la International Data Corporation (IDC) ha pubblicato alcuni dati che mostrano un crescente ottimismo nel mercato dei tablet Android, con informazioni sulle spedizioni globali di tablet per il terzo trimestre del 2024.

Andando più in dettaglio, Samsung ha guidato il mercato con 7,1 milioni di spedizioni di Galaxy Tab, raggiungendo una crescita anno su anno del 18,3% e catturando il 18,2% della quota di mercato. Si tratta di un incremento impressionante rispetto ai 6 milioni di unità che la società sudcoreana ha spedito più o meno nello stesso periodo dell’anno scorso.

A contribuire in maniera particolare al successo sono stati il Galaxy Tab A9 e il Galaxy Tab A9+, piuttosto che il Galaxy Tab S10+ e il Galaxy Tab S10 Ultra di fascia alta annunciati a settembre scorso.

A seguire Samsung troviamo poi Amazon, con 4,6 milioni di spedizioni, notevolmente potenziate dalle sue offerte Prime Day.

Huawei ha poi visto una crescita impressionante, con un aumento del 44,1% anno su anno e 3,2 milioni di unità spedite, grazie al lancio di prodotti come Huawei MatePad SE 11, alimentato da HarmonyOS.

Apple, invece, ha totalizzato i numeri di spedizione più alti per il terzo trimestre del 2024. Il gruppo capitanato da Tim Cook ha infatti venduto 12,6 milioni di unità, con una crescita anno su anno dell’1,4%. L’iPad Air appena lanciato è stato particolarmente popolare durante il periodo di ritorno a scuola, attirando i clienti rispetto al più costoso iPad Pro. Secondo i dati IDC, la quota di mercato dell’azienda per il terzo trimestre del 2024 si attesta al 37,7%.