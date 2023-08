Samsung avvia beta One UI 6: scarica Android 14 in anteprima!

Mentre arriva la patch di sicurezza di agosto 2023 per Android, Samsung conferma ufficialmente la distribuzione della beta di One UI 6 in Europa. L’avvio dei test per Android 14, ovvero la prossima iterazione del sistema operativo del robottino verde, ha ufficialmente inizio, ma attenzione ai limiti attualmente posti dal produttore. Vediamo, inoltre, gli smartphone Samsung che riceveranno Android 14 al momento del lancio stabile.

Samsung apre le porte a One UI 6

Samsung ha annunciato l’avvio del programma One UI 6 Beta per i telefoni Galaxy S23, Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra. L’update al firmware basato su Android 14 è accessibile negli Stati Uniti, in Corea del Sud e in Germania, e per tutti gli utenti che troveranno il pulsante di accesso disponibile nell’app Samsung Members. Lo screenshot sottostante è solo un piccolo assaggio delle novità in arrivo, tra il nuovo design dell’interfaccia utente delle impostazioni rapide e il widget inedito per la fotocamera.

Ma quali sono i dispositivi Samsung idonei, pronti a ricevere One UI 6? I modelli top di gamma degli ultimi anni con ogni probabilità lo otterranno: stiamo parlando di Samsung Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 e 4, e Galaxy Z Flip 3 e 4. La società sudcoreana ha però a cuore anche gli smartphone di fascia medio-bassa della linea Galaxy A: tra i candidati figurano Galaxy A73, A72, A54, A53, A52, A34, A33, A24, A14, A13 e A04s. Non vanno esclusi poi i modelli Galaxy M54, M53 5G, M33 5G e M23. Lato tablet, invece, sicuramente One UI 6 arriverà su Galaxy Xcover 6 Pro e nell’intera linea Galaxy Tab S8.