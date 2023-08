Android, arriva patch sicurezza agosto 2023: risolte vulnerabilità critiche

A quasi esattamente un mese dal rilascio della patch di sicurezza di luglio 2023 per Android, il sistema operativo di casa Google riceve ufficialmente l’ultimo aggiornamento di agosto 2023 per risolvere vulnerabilità critiche, bug minori e applicare modifiche necessarie al fine di tutelare gli utenti da ogni potenziale minaccia. Pubblicato nella giornata di ieri, 7 agosto 2023, il bollettino fornito da Google ci presenta tutti i dettagli sulle falle fixate dal team dell’Android Open Source Project (AOSP). Il consiglio rimane quello di applicare la patch il prima possibile, poiché non mancano soluzioni a criticità non indifferenti.

Arriva la patch di agosto 2023 per Android, attenzione!

Disponibile su dispositivi Google Pixel, da smartphone a smartwatch, passando naturalmente per i tablet, la patch di sicurezza del mese corrente include una moltitudine di fix per vulnerabilità dalla gravità “alta” o “critica” che riguardano Android 11, 12 e 13. Ad esempio, le vulnerabilità CVE-2023-21282 e CVE-2023-21273 scovate dagli esperti di cybersicurezza permettono ai malintenzionati del caso di effettuare l’esecuzione di codice da remoto senza privilegi di esecuzioni ulteriore, con o senza l’interazione dell’utente.

Si parla di oltre 30 fix implementati dalla stessa Grande G, seguiti poi da una serie di patch per vulnerabilità private su componenti MediaTek, Qualcomm, ARM e a livello kernel.

Queste soluzioni arriveranno sugli smartphone Android compatibili nel corso dei prossimi giorni o delle prossime settimane. Per i device che non ricevono più supporto in maniera particolarmente regolare, invece, la patch di sicurezza potrebbe giungere tra un mese a seconda della tabella di marcia del produttore del device.